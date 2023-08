Ministra do Esporte, Ana Moser visita Diadema

Da Redação



30/08/2023 | 16:37



A ministra do Esporte, Ana Moser, visitou Diadema nesta quarta-feira (30/8) e foi recebida pelo prefeito da cidade, José de Filippi Jr. A primeira parada da visita foi o Quarteirão da Educação, complexo educacional, esportivo e cultural que a Prefeitura está construindo no Jardim Promissão. Com cerca de 40% da obra finalizada, o Quarteirão - localizado na rua Pau do Café - terá quase 25 mil metros quadrados de área construída, com prédios para ensino fundamental, infantil e creche, quadras poliesportivas, salas de ginástica, piscinas cobertas para aulas de natação, hidroginástica e atividades recreativas, além de teatro e cineteatro. A previsão é que o complexo seja entregue ano que vem.

Para Ana Moser a obra representa a coragem da administração em realizar um grande investimento em nome da educação, da cultura e do esporte. "É um prazer estar participando disso", afirmou. Já o prefeito José de Filippi disse que é um orgulho proporcionar um espaço de qualidade para a população da região Leste, a mais populosa da cidade. "Vamos ter escola, espaços para esportes, cineteatro, piscinas, quadras cobertas, um importante espaço que também poderá ser usado aos finais de semana."

A secretária de Esporte Lazer de Diadema, Luciana Avelino, destacou que Diadema tem uma grande densidade demográfica e espaços como o que está sendo construído no Quarteirão da Educação é um reflexo do investimento que a cidade faz há décadas no esporte, cultura e educação. "Foi o que propiciou que Diadema seja hoje uma referência no País em políticas públicas que além de promover o esporte, a educação, dão acesso à cidadania e empoderamento para toda a sociedade", pontuou.

A secretária de Educação, Ana Lucia Sanches, lembrou que Diadema tem investido na educação integral, não apenas com aumento do tempo da criança na escola, mas com qualidade nas oportunidade de aprendizagem. "O Quarteirão da Educação, nessa região da cidade, é um símbolo do nosso compromisso com uma educação de qualidade", declarou.

Acompanharam a visita, além da ministra, do prefeito e das secretárias de Esporte e Lazer e Educação, o secretário Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, José Luís Ferrarezi, os secretários municipais de Governo, Deivid Couto, adjunto de Cultura, Francisco de Assis Cardoso, de Saúde, José Antonio da Silva, de Obras, Luiz Carlos Theophilo, e o vereador e presidente da Câmara de Diadema, Orlando Vitoriano.

Cidade do Esporte

Outra parada da ministra foi no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, onde ouviu o coral das participantes do programa Mulheres em Movimento, que beneficia com ações de saúde da mulher, culturais e que promovam o empoderamento feminino cerca de 2 mil em 16 salas de ginástica pela cidade.

Também foram feitas apresentações de ginástica artística e break. As atletas Serena Oshiro, Caroline Vega e Sara Oliveira fizeram apresentações individuais e em dupla, sob coordenação da professora Laura Branco Flores. Os BBoys Biel MckFly, West McFly e Amendoim representaram a Casa do Hip Hop e os BBoys Klinger e Onurb representaram o primeiro centro de treinamento profissional nacional de break, que fica na cidade.

Ana Moser recebeu, dos atletas do time de basquete da cidade, uma camiseta que faz referência à candidatura de Diadema a ‘Cidade Sul-Americana do Esporte’. O título, pleiteado para 2024, é concedido pela Aces – Associação das Capitais e Cidades Europeias do Esporte, entidade sem fins lucrativos com sede em Bruxelas, na Europa. O selo, que tem chancela do Parlamento Europeu e apoio da Unesco, é concedido às cidades que promovem, por meio da democratização do acesso ao esporte, a inclusão social, a cultura e a educação.

A secretária de Esporte e Lazer, Luciana Avelino, ressaltou que a visita da ministra Ana Moser na cidade é um momento histórico. "Estamos recebendo uma pessoa que ainda hoje é um ídolo no esporte, que nos inspira e inspira a cidade a alcançar o título de Cidade Sul-americana do Esporte", afirmou.

Ana Moser elogiou as políticas de Diadema. "Iniciativas como essas que a gente vê aqui em Diadema não acontecem em todos os municípios do País. Nós temos uma defasagem muito grande em termos de infraestrutura, em termos de projetos, programas, de financiamento para o esporte, tanto de infraestrutura quanto de custeio para as atividades", pontuou. "Então esse é um desafio, é preciso buscar políticas para potencializar o que já existe, reconhecer e potencializar o que já existe e canalizar recursos para poder ampliar", concluiu.