Val Marchiori pede desculpas para Jojo Todynho após comentário gordofóbico: - Vamos fazer as pazes

30/08/2023 | 15:10



Voltou atrás! Val Marchiori decidiu se pronunciar sobre a sua fala polêmica em um podcast. Na ocasião, a socialite falou sobre o corpo de Jojo Todynho ao imaginar como seria a relação sexual da cantora com o ex-marido, Lucas Souza.

Após a repercussão do assunto e de ter recebido uma resposta de Jojo, Val retornou às redes sociais para se desculpar.

- Jojo Todynho, olha, realmente, você tem razão. Você merece sim, ser musa do baile da Vogue. Você está mais gata, mais bonita. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer as pazes. Quero te convidar para você vir no meu podcast, para fazermos uma entrevista e ficar amigas. Eu sou laranja mesmo, mas a gente é feliz mesmo assim. Te amo Jojo, para de brigar comigo, Hello, disparou ela.

Para quem não acompanhou a fala de Val no podcast, ela disse:

- Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido? Meu Deus! Coitado! É a mesma coisa que espremer uma laranja assim [gesticulou com as mãos] Imagina a Jojo por cima? Não vai, disse ela.

Sem papas na língua, Jojo é reta e direta em sua resposta

Mostrando estar atenta aos comentários sobre o seu nome, Jojo gravou alguns vídeos em suas redes sociais e não ficou calada diante da declaração da socialite:

- Bom dia! Acordei! Meu bom dia hoje vai para você, Val, que se incomoda comigo até hoje e não aceita o fato de eu ter sido musa do Baile da Vogue. Nem de ter posado para a Vogue. E você que é a mulher padrão maravilhosa nunca foi chamada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu adoro ser laranja, porque é bom para ser chupada. Agora, maracujá de gaveta, hein!? Maracujá dá sono e nem todo mundo curte o suco de maracujá.

E não parou por aí:

- Mas não tem problema, não. Porque depois de hoje, você me deu o que eu queria de você há tantos anos. A oportunidade de mostrar como é que se faz um suco de laranja. Uma coisa que eu dou graças a Deus (é que ) não preciso falar de ninguém. Não preciso sair da minha casa para ir para podcast. Eu ganho sentado em casa, né? Graças a Deus. Para ficar falando de ninguém, sabe por quê? Eu quero que se f*da. Eu me preocupo com a minha vida, comigo. Eu não estou nem aí. Mas as pessoas, elas têm prazer de me cutucar. Sabe por quê? Porque o meu brilho incomoda. Entendeu? Eu não falo do seu ninguém. Estou na minha paz.

Eita!