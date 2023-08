Filha de Michael Jackson, Paris homenageia o cantor e revela que ele não gostava de celebrar o aniversário

30/08/2023 | 15:10



Na última terça-feira, dia 29, Michael Jackson completaria 65 anos de idade. Em homenagem ao pai, que morreu em 2009, Paris Jackson compartilhou vídeos nas redes sociais falando sobre a data. A cantora começou explicando que o Rei do Pop nunca gostou de celebrar o aniversário.

Por já ter recebido comentários negativos sobre a falta de publicações na data, Paris decidiu esclarecer qual era a opinião de Michael sobre celebrações:

- Quando ele estava vivo, ele odiava qualquer pessoa que reconhecesse ou celebrasse seu aniversário. Na verdade, ele nem queria que a gente soubesse quando era para não fazermos uma festa ou algo assim. A mídia social é aparentemente a forma como as pessoas expressam seu amor e carinho hoje em dia e se você não deseja um feliz aniversário a alguém através da mídia social, aparentemente significa que você não os ama. Tem vezes que não posto nada para o aniversário do meu pai e as pessoas enlouquecem. Elas estão basicamente medindo meu amor pelo meu pai baseado no que posto. Então, fiz um pequeno vídeo para vocês, espero que gostem.

Em seguida, ela compartilhou um registro em que aparece no palco falando sobre como a paixão de seu pai pela música fez com que ela quisesse seguir os mesmos passos. A artista exaltou Michael durante o show realizado no aniversário do pai e declarou que deve tudo a ele. No próximo Stories, Paris deu uma dica sobre como celebrar a data da maneira que o Rei do Pop gostaria:

- Se você é um grande fã de Michael Jackson e quer fazer algo que ele iria amar, que não é celebrar seu aniversário, minha sugestão seria outras maneiras de ajudar nas mudanças climáticas, fazer algo pelo meio ambiente, isso são coisas que ele amava e tinha muito interesse. Eu não posso falar por ele, porque sou uma pessoa diferente, mas eu sei que ele amaria isso.

Ela não foi a única dos filhos de https://www.estrelando.com.br/foto/2023/07/28/por-que-michael-jackson-pode-ser-julgado-por-abuso-sexual-mesmo-estando-morto-entenda-polemica-286315/foto-1a usar as redes sociais para homenageá-lo. Prince Jackson compartilhou um registro de quando era criança e estava no colo do pai. Na legenda, ele escreveu:

Feliz aniversário Papai. Sinto sua falta e te amo. Você pode ter partido, mas não esquecido. Você está em nossos corações todos os dias.

No mesmo dia em que Michael completaria 65 anos de idade, Prince ainda foi visto com Blanket Jackson em Las Vegas. Segundo informações do Page Six, os irmãos marcaram presença no espetáculo Michael Jackson ONE, realizado pelo Cirque du Soleil. A apresentação conta com os maiores sucessos do cantor, acrobacias, dança e visuais que deixam a plateia imersa em sua música. Durante a rara aparição pública, a dupla foi vista conversando com hóspedes do cassino e resort Sin City's Mandalay Bay.