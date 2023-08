Bia Haddad oscila demais, perde de americana e cai na 2ª rodada do US Open

30/08/2023 | 14:36



Após uma grande estreia no US Open, Beatriz Haddad Maia não conseguiu manter o ritmo na segunda rodada e se despediu de forma precoce do quarto e último Grand Slam da temporada. A tenista brasileira foi superada pela americana Taylor Townsend, atual 132ª e ex-número 61 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 7/5, em pouco mais de duas horas de jogo, em Nova York.

Bia fez um bom primeiro set, mas sofreu forte queda de rendimento no tie-break. Na segunda parcial, chegou a esboçar reação e protagonizou boas jogadas. Porém, nunca se sentiu totalmente confortável em quadra, diante da forte pressão da tenista da casa, que contou com estratégia mais agressiva para dominar a brasileira.

Com o resultado, Bia iguala campanha do ano passado, quando também havia sido eliminada na segunda rodada. Trata-se do seu melhor resultado no Grand Slam americano. A derrota precoce pode derrubar a brasileira do Top 20 do ranking. Atualmente, ela figura na 19ª posição da lista da WTA.

Bia e Taylor fizeram um duelo equilibrado no primeiro set. Ao longo dos 11 primeiros games, nenhuma tenista teve sequer uma chance de quebra de saque. Os primeiros break points vieram apenas no 12º game, contra a brasileira, que salvou dois set points para seguir viva na parcial.

Até então, Bia vinha confirmando seus games de serviço com mais tranquilidade do que a adversária. Acostumada a ter mais sucesso nas partidas de duplas, a americana subia à rede com frequência, buscando o saque e voleio. Tentava acelerar os pontos, enquanto a tenista do Brasil sofria menos para vencer seus pontos, ciente de que tinha maior resistência física para enfrentar um jogo mais longo.

O tie-break, contudo, contou com um cenário totalmente diferente. Taylor cresceu em quadra, enquanto Bia passou a oscilar mais do que de costume. A americana abriu 4/0 e não teve problemas para fechar o primeiro set.

No segundo, Bia continuava com dificuldade para encontrar ritmo de jogo, diante da estratégia da rival de encurtar as trocas de bola. No terceiro game, os erros da brasileira se acumularam, a americana elevou o nível de suas devoluções e obteve a primeira quebra de saque da partida.

A reação de Bia veio no sexto game, quando ela devolveu a quebra e empatou o duelo em 3/3. A brasileira começou a jogar mais solta, exibia confiança e vivia seu melhor momento na partida. Parecia perto de obter nova quebra. No entanto, oscilou demais em seu saque no 11º game e voltou a perder o serviço.

A tenista da casa, então, confirmou seu game de saque e fechou o segundo set e a partida, sacramentando vaga na terceira rodada do US Open. Taylor terminou a partida com 31 bolas vencedoras, contra apenas 18 da brasileira. Apesar do triunfo em sets diretos, a americana cometeu o maior número de erros não forçados: 35 a 28.

Na terceira rodada, Taylor vai enfrentar a vencedora do confronto entre a checa Karolina Muchova, atual vice-campeã de Roland Garros, e a polonesa Magdalena Frech.