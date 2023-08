Furacão Idalia desencadeia fúria na Flórida e na Geórgia, inundando grande parte da costa

30/08/2023 | 14:20



O furacão Idalia atingiu quarta-feira, 30, a Flórida como uma tempestade de categoria 3, apesar de autoridades terem sinalizado que a tempestade teria categoria 4. Agora, o Idalia segue para Georgia como um furacão de categoria 1 e deve atingir a região das Carolinas do Norte e do Sul como tempestade tropical.

O furacão desencadeou devastação ao longo de uma vasta extensão da Costa do Golfo, submergindo casas e veículos, derrubando terras na região de Big Bend, transformando ruas em rios, desatracando pequenos barcos e derrubando linhas de energia.

Os residentes da Flórida que vivem em áreas costeiras vulneráveis receberam ordens para saírem de suas casas enquanto o furacão Idalia ganhava força ainda nas águas do Golfo do México. As autoridades alertaram sobre uma "tempestade catastrófica e ventos destrutivos".

O Centro Nacional de Furacões dos EUA disse recentemente que a temporada de furacões de 2023 seria muito mais movimentada do que o previsto inicialmente, em parte devido às temperaturas extremamente altas do oceano. A temporada vai até 30 de novembro, sendo agosto e setembro normalmente o pico.