Simone Susinna abre o jogo sobre Anitta e esclarece polêmica com Bruna Marquezine

Simone Susinna ganhou a web ao se envolver em polêmicas com Anitta e Bruna Marquezine. O ator teve um affair com a Girl From Rio e, devido alguns prints vazados, acabou vendo seu nome envolvido em boatos com a protagonista de Besouro Azul. Ou seja, já chegou chegando, né?

Em entrevista para o site LeoDias, o ator italiano resolveu colocar alguns pingos no is e explicar algumas das polêmicas envolvendo seu nome. Para começar, Simone falou sobre Anitta, com quem teve um breve relacionamento amoroso.

Segundo ele, os dois eram as pessoas certas, no momento errado da vida. Inclusive, nunca chegaram a oficializar o namoro.

- Eu tive o melhor tempo com ela, mas ela começou a dizer que era solteira, sempre solteira, e que só tínhamos tido um bom tempo. Eu continuo tendo bons sentimentos por ela, como amigo.

Ele ainda aproveitou para descartar os boatos de que teria se envolvido com a cantora apenas por interesse:

- Eu a considero uma mulher super inteligente, eu acredito que se fosse falso, ela saberia. Ela disse também que éramos pessoas similares, como pode ser falso? Eu não posso ser falso com alguém.

Polêmica com Bruna Marquezine

Ao chegar ao Brasil, Simone descobriu que seu nome estava em envolvido em polêmicas com uma outra mulher - Bruna Marquezine. Em prints publicados pelo colunista Gabriel Perline, o italiano supostamente define a atriz com um alvo.

Ao explicar o fato, Simone diz que não trocou mensagens com o produtor e que quem estaria por trás do tal plano seria sua equipe.

- Foi um desentendimento, não tinha nem meu nome, nem sabia dessa conversa, meu time trabalha para mim, meu time do Brasil também trabalha para mim, e eu acho que foi um grande desentendimento.

E continua:

- Não era nada sobre relacionamentos, acredito que eles falaram sobre algum tipo de parceria, me desculpe Bruna, mas eu sequer a conhecia antes dessa confusão.

O ator continuou dizendo estar certo de que alguém teria tentando prejudicar sua imagem:

- Parece que alguém quer matar minha imagem, sem razão, nem tinha meu nome nesta conversa. Sim, acredito (que alguém vazou a conversa de propósito), e eu não sei porquê. Ela é super linda, e eu estava solteiro e essa confusão só aconteceu pois somos pessoas famosas, é algo que nem sabia. Moro em Milão, na Itália, só soube dessa confusão quando cheguei aqui.