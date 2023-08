Médico de Fausto Silva revela que ele está louco para sair andando pelo quarto

30/08/2023 | 14:11



Como você vem acompanhando, chegou nas redes sociais que Fausto Silva estava com uma insuficiência cardíaca e precisou ser internado em um hospital de São Paulo. Depois disso, vários boletins médicos começaram a ser divulgados mostrando que o apresentador precisaria de um transplante de coração.

Posteriormente, Fausto foi submetido a uma operação e no pós-operatório tudo aconteceu muito bem e ele vem demonstrando ótimos sinais de evolução. De acordo com o jornal O Globo, o artista não vê a hora de sair andando do quarto.

- Ele está bem, evoluindo dentro do esperado com o coração funcionando bem, consciente. Já quer sair andando, revelou o cardiologista Fernando Bacal para o jornal.

Vale citar que a disposição é um ótimo sinal, mas que a recuperação leva um certo tempo porque a recuperação leva tempo e a primeira semana pós-transplante é a mais delicada porque os médicos observam sinais de eventual rejeição do novo órgão.

- Precisamos aguardar, mas o pós-operatório está indo bem e esperamos que em breve ele esteja bem para sair, concluiu o médico.