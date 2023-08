Giovanna Ewbank conta detalhes de crise de ansiedade e excesso de trabalho

30/08/2023 | 14:10



Giovanna Ewbank sempre está mostrando a sua vida com os filhos e o marido nas redes sociais, mas na hora de falar coisa seria, a apresentadora também faz questão de dar detalhes até do que já passou anteriormente.

Pois é, Giovanna Ewbank publicou um vídeo no YouTube na última terça-feira, dia 29, fazendo um grande desabafo sobre saúde mental e fez questão de detalhes o processo de entendimento de suas emoções após ser questionada pelos internautas que estava mais ausente nas redes.

A atriz contou sobre crises de ansiedade e comentou que já foi internada algumas vezes ao longo de sua vida por conta de picos de estresse, e detalhou o processo de entender quando vai entrar em uma nova crise.

- No meu histórico profissional, eu tive muitas quedas, eu vou sempre até o meu limite. E quando eu chego ao meu limite, eu caio. E aí preciso me reorganizar emocionalmente, mentalmente. São nesses momentos em que eu caio que, muitas vezes, eu sou internada. Eu tenho algumas passagens na minha vida, emocional e mental, em que eu tive que ser internada por estresse. Tive que parar tudo o que estava fazendo para reorganizar meus sentimentos e, hoje em dia, acho que a gente tem mais abertura para falar sobre isso.

No vídeo, Giovanna Ewbank está sentada usando tons de amarelo nas blusas, jeans e atrás dela tem uma imensa árvore. Ela ainda destacou que sentiu a necessidade de falar sobre o assunto para se reconectar com os fãs que a acompanham, e para orientar também as pessoas que assim como ela sofrem do transtorno de ansiedade.

- Vim aqui de peito aberto. Abri essas caixinhas de perguntas [no Instagram] e me perguntaram justamente sobre as crises de ansiedade, como eu me reorganizo, como me cuido, como me curo. Essas crises de ansiedade vêm de diferentes maneiras, em diferentes momentos. Eu consigo enxergar quando eu estou entrando em uma crise, quando estou em um pico de estresse do trabalho, eu perco o ar e tenho vontade de chorar compulsivamente.

A esposa de Bruno Gagliasso deu detalhes como se acalma após sofrer uma crise.

- Eu respiro fundo, começo a chorar compulsivamente, e depois desse choro compulsivo, consigo me reequilibrar e manter a calma. Eu preciso sempre estar em meio à natureza para me curar. A natureza tem um poder absurdo sobre mim, sobre meu corpo, sobre o meu emocional. Na última crise de ansiedade que tive, esse mês, liguei para o meu psiquiatra, tive uma sessão com ele, peguei o carro e vim para o rancho. Fiquei uma noite aqui no rancho, me reconectei comigo e isso já fez uma diferença na minha semana. É sempre bom procurar uma ajuda profissional, um terapeuta, um psicólogo, para que você tenha esse acompanhamento profissional, para que ele te guie de certa maneira nos passos certos.