Eliezer passa por cirurgia de de ginecomastia com lipoaspiração: Já estou sem meus peitos

30/08/2023 | 14:11



Foi um sucesso! Eliezer, marido de Viih Tube, usou as suas redes sociais para contar aos seus seguidores que foi submetido a cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração, e que está tudo bem.

Em seus stories, o influenciador e pai da pequena Lua, informou que o procedimento foi um verdadeiro sucesso e que já está sem os seus peitos. Vale pontuar que Eli já havia falado sobre o desequilíbrio hormonal que estava causando o aumento de sua mama.

Realizei a minha cirurgia de ginecomastia com lipoaspiração. Está tudo bem, já estou em casa, sem dores e me recuperando. Cirurgia foi um sucesso, já estou sem meus peitos. Deu tudo certo, depois volto aqui e falo mais.

Antes de realizar a cirurgia, Eliezer bateu um papo com os internautas e respondeu algumas pessoas que falaram que nunca havia reparado no tamanho de suas mamas.

No meu feed as fotos que tem sem camisa é quando estou muito magro, porque disfarça. Quem acompanhou o BBB sabe que eu sempre andava com camisa de botão aberta porque assim tampa os peitos.