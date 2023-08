Rodrigo Faro abre o jogo sobre interpretar Silvio Santos no cinema: - Maior desafio profissional da minha vida!

30/08/2023 | 14:11



Rodrigo Faro já provou diversas vezes que é um paizão bem coruja e durante a última terça-feira, dia 29, o apresentador foi entrevistado no Programa de Todos os Programas. E por lá, ele revelou que está vivendo um momento bem diferente como pai.

Caso você não saiba, Rodrigo Faro é pai de Clara, Maria e Helena - frutos do casamento que ele mantém com Vera Viel, e ele contou que a menina do meio de apenas 15 anos de idade está vivendo o seu primeiro relacionamento.

- A minha filha Maria está namorando. O menino já está dentro de casa, jogando beach tênis, bola comigo. Achei que eu ia ficar com ciúme, mas estou muito tranquilo e me relacionando muito bem, como se eu tivesse ganhado um filho.

Além disso, Faro comentou todo orgulhoso que Clara, a filha mais velha, já está na universidade.

- É bonito ver as meninas crescendo, a Clara está fazendo cinema na FAAP. Imagina, agora eu troco ideia com ela sobre lente, câmera, assistimos filme juntos, tudo que é o meu mundo. Isso não tem preço, é o verdadeiro sucesso.

Agora sobre a caçula da turma, o papai de Helena de apenas dez anos de idade, comentou que a pequena ligou para ele para dizer que dedicou um gol ao papai em um jogo de futebol na escola. Ai que fofa essa família.

Durante o bate-papo, Rodrigo Faro também contou sobre a experiência de viver Silvio Santos no cinema - em um filme que retrata a vida do apresentador do SBT - que tem previsão de chegar nas telonas ainda em 2023.

- Como ator, foi o maior desafio profissional da minha vida. Porque eu estava há 14 anos sem atuar. Por si só já é uma cilada. E Silvio é um comunicado que as pessoas conhecem a voz, a maneira de falar, é o maior de todos. Eu pedi a benção dele.