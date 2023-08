Banda de rock Movimento Náufrago se apresenta no Cine Theatro Carlos Gomes nesta quinta

Da Redação



30/08/2023 | 13:30



O grupo de rock andreense Movimento Náufrago realiza nesta quinta-feira (31), a partir das 19h, apresentação gratuita no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. A banda, composta por Jennifer Cristina, Ricardo Heresia, Matheus Rocha e Mariana Oliveira, terá um repertório composto exclusivamente por músicas autorais que exploram a potência do gênero.

A apresentação do grupo marca o início do projeto “Entrando no Compasso”, promovido pela Casa da Palavra Mário Quintana em outros espaços enquanto sua sede passa por reforma. O Cine Theatro Carlos Gomes fica na Rua Senador Fláquer, 110, no Centro.

A ideia do projeto é utilizar a música para disseminar a importância e a beleza das palavras. “Tivemos extremo cuidado para selecionar as bandas que responderam ao edital realizado no primeiro semestre deste ano, de forma a trazer para o projeto produções musicais, sejam grupos ou cantores, que demonstrem cuidado com as letras e respeito pela escrita e pelo conteúdo do que está sendo cantado”, destaca a coordenadora da Casa da Palavra, Sônia Varuzza.

Formada em 2019, a banda Movimento Náufrago prioriza a verdade poética de canções cheias de vivacidade, criadas sob a influência do indie rock e ritmos brasileiros que se apresentam com frequência em espaços de disseminação cultural das periferias e equipamentos culturais das cidades.

O show, desenvolvido ao longo de três anos de experiência e criação, convida o ouvinte à imersão na estética do grupo através da voz, do som e das cores, evocando emoções comuns a todas as pessoas sob um viés artístico sensível, de forma a cativar todas as possíveis variedades de público e transformar cada indivíduo de uma maneira única. Nesta quinta-feira, também haverá a presença da artista Jacqueline Iaquinto.

PROPOSTA

O projeto “Entrando no Compasso” segue a proposta do “Quintas Lá em Casa”, que a partir de 2019 promoveu apresentações musicais todas as quintas-feiras na Casa da Palavra Mário Quintana.

“Com a reforma da Casa da Palavra em andamento, realizamos adequações ao projeto para que as apresentações pudessem ocorrer em outros espaços culturais e que também atraíssem o interesse do público do entorno, atendendo ao seu perfil”, conta Sônia.

Até ao final do ano estão programadas seis edições do “Entrando no Compasso”, que serão realizadas no CEU Ana Maria e no CEU Marek, além do Cine Theatro Carlos Gomes. Não há periodicidade definida. A próxima edição acontecerá em 21 de setembro.