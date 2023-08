Diniz corta Bento por lesão e convoca Lucas Perri, do Botafogo, para seleção

30/08/2023 | 13:20



A seleção brasileira sofreu mais um corte nesta quarta-feira. Após a lesão de Vinicius Júnior, o técnico Fernando Diniz teve que cortar o goleiro Bento, do Athletico-PR, por causa de uma problema no músculo posterior da coxa direita. Para o lugar do atleta, o treinador convocou Lucas Perri, do Botafogo.

De acordo com a CBF, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, recebeu os exames do atleta e foi constatado que não haverá tempo suficiente para a recuperação total antes dos jogos contra a Bolívia, no estádio Mangueirão, no dia 8 de setembro, e contra o Peru, em Lima, no dia 12.

Lucas Perri, de 25 anos, vive seu melhor momento na carreira como profissional. Depois de muito sucesso na base do São Paulo, contando com passagem pelas seleções de base, o jogador ficou um longo período na reserva do time profissional do Morumbi. Em 2022, o atleta optou por seguir emprestado para o Náutico, do Recife, e conseguiu jogar pela primeira vez.

Na equipe pernambucana, Perri conseguiu se destacar. Ele foi o grande responsável pela conquista do campeonato estadual daquele ano, defendendo duas cobranças na disputa por pênaltis, e acabou sendo negociado com o Botafogo em definitivo no segundo semestre. No time do Rio de Janeiro, o goleiro chegou para ser o substituto de Gatito Fernandez, que lutava contra problemas físicos.

Em 2023, Lucas Perri é considerado um dos destaques do Brasileirão. Símbolo da melhor defesa da competição, tendo tomado apenas 11 gols até o momento, o goleiro chama a atenção pela regularidade e grandes defesas. A convocação de Diniz para o lugar de Bento é a primeira chance do atleta na seleção principal. Além dele, o treinador terá Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, para a posição.