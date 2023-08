Marisa Orth relembra diagnóstico de alopecia no início da carreira e declara admiração por Patrícia Poeta

30/08/2023 | 12:10



Marisa Orth foi a convidada da manhã desta quarta-feira, dia 30, do Encontro e participou de um bate-papo super descontraído ao lado de Patrícia Poeta. Durante a conversa sobre saúde, no entanto, ela relembrou alguns momentos difíceis que enfrentou ainda no início da carreira.

Depois de Virginia Fonseca revelar que foi diagnosticada com alopecia, uma doença que causa a queda excessiva de cabelo, o assunto do momento é esse. Durante o programa, Marisa contou que também enfrentou a doença ainda nos anos 90, quando estreou em Rainha da Sucata.

- Tive uma muito severa no início da minha carreira, em 1990, na minha primeira novela. [...] Eu fui em muitos dermatologistas, em São Paulo, faz muito anos isso, espero que a ciência tenha avançado, tem a ver com nervoso, com o estresse. No meu caso, eu tive uma cura diferente porque eu fui curada por medicina tibetana. Foi quando eu conheci um lama budista que era médico e eu fui me tratar com ele, me curei e tenho bastante cabelo. [...] Foi, inclusive, quando eu conheci o budismo e me tornei budista. É uma coisa que a nossa medicina ainda tateia um pouco, mas acho que a gente está conseguindo chegar lá.

Além de arrasar nas telinhas e telonas, a atriz ganhou a oportunidade de comandar um programa, o Dois Em Cena. Marisa atua como a mediadora de todas as conversas e confessou que tem Patrícia Poeta como um de suas inspirações:

- É desafiador fazer o papel você faz, de entrevistar, de ser mediadora, de promover uma conversa. Eu estou bem nervosinha. Já apresentei algumas coisas, mas assim é difícil, admiro muito você. Mas é um assunto que eu gosto de falar. Não estou como jornalista, estou como atriz.

Vale lembrar que o programa promove conversar entre dois artistas, um mais jovem e outro veterano que, ao longo da conversa, compartilham inúmeras histórias de suas carreiras.

Marisa ainda se emocionou muito após receber uma mensagem carinhosa do irmão. A atriz precisou secar as lágrimas, mas sorrindo, disse:

- Entre os irmãos, a gente tem amigos.