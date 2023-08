Grande ABC tem saldo positivo de empregos em julho

Nilton Valentim

Do Diário do Grande ABC



30/08/2023 | 11:29



O Grande ABC volta a ter saldo positivo de empregos com carteira assinada. O Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e Emprego mostra que a região fechou julho com 1.411 postos, com 31.687 contratações e 30.276 demissões. Em junho, o deficit foi de 129 postos.

Dentre as cidades, o melhor resultado foi obtido por São Bernardo, com 815 empregos criados (10.586 contratações e 10.040 demissões), seguida por Mauá, com 274 (2.540 contratações e 2.266 cortes); Diadema, 260 (3.190 admissões e 2.930 cortes); São Caetano, 181 (4.781 admissões e 4.600 demissões, e Ribeirão Pires, com 109, sendo 697 contratações e 588 cortes.

Apenas duas cidades tiveram resultado negativo. Santo André, que perdeu 219 empregos (9.821 contratações e 10.040 demissões) e Rio Grande da Serra, que perdeu nove postos. Contratou 72 pessoas e cortou 81.

NACIONAL

O Brasil criou 142.702 novos postos de trabalho em julho. Só no setor de serviços, foram geradas 56.303 vagas. No comércio, o saldo aumentou em 26.744 postos de trabalho. No acumulado do ano foram gerados 1.166.125 postos de trabalho.

O saldo positivo foi registrado em todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas e em 26 das 27 unidades federativas. O estoque total recuperado para o Caged no mês fico em 43.610.550 postos de trabalho formais no país.

O salário médio real de admissão em julho foi R$ 2.032,56, valor R$ 19,33 acima do registrado em junho (R$ 2.013,23).

O saldo no setor de serviço foi maior nas áreas de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas (saldo de 27.218 postos); alojamento e alimentação (9.432 postos); e transporte, armazenagem e correio (8.904).

No setor de comércio, a área de comércio varejista de produtos farmacêuticos registrou saldo positivo de 3.554 novos postos de trabalho. Já na área de mercadorias em geral (com predominância de produtos alimentícios), os supermercados apresentaram saldo positivo de 2.419 novas vagas, enquanto minimercados registraram alta de 1.704.

O saldo positivo na construção civil ficou em 25.423, enquanto a indústria teve saldo foi 21.254 novos postos.

Houve um aumento de 43.947 novos empregos formais para mulheres e de 98.755 para homens. “No que se refere à População com Deficiência, identificou-se saldo positivo de 452 postos. O emprego em julho foi positivo para pardos (75.918), brancos (15.919), pretos (13.035), amarelos (720) e indígenas (311)”, informou o ministério.

“Em termos geográficos, apenas no Rio Grande do Sul (-2.129) houve queda do emprego formal, que ficou positivo nas outras 26 unidades da federação. Os maiores saldos foram em São Paulo (43.331), Rio de Janeiro (12.710) e Minas Gerais (12.353)”, explicou. (com ABr)