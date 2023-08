Giovanna Ewbank revela internação e desabafa sobre crise de ansiedade e burnout

30/08/2023 | 11:25



Giovanna Ewbank relatou em um vídeo publicado no seu canal do Youtube nesta terça-feira, 29, o motivo que a fez se afastar das redes sociais. A atriz abriu o coração e comentou que, ao longo da sua carreira, passou por diversas "quedas emocionais" e internações por estresse.

A artista pontuou que sentia que já tinha "intimidade com o seu público" para falar sobre o assunto, e disse que já lidou com crises de ansiedade e um burnout - distúrbio causado pela exaustão e esgotamento físico no trabalho. Para aliviar os sintomas e conseguir "se curar", ela conta que vai para o rancho da família.

"Quando chego no meu limite, eu caio. E aí preciso me reorganizar emocionalmente, mentalmente. São nesses momentos em que eu caio que, muitas vezes, eu sou internada. Eu tenho algumas passagens na minha vida, emocional e mental, em que eu tive que ser internada por estresse."

Segundo Giovanna, as crises de ansiedade acontecem quando ela está em um pico de estresse no trabalho, com muitas demandas. A atriz destacou que consegue enxergar esses momentos quando sente falta de ar e tem vontade de "chorar compulsivamente".

"Nesses momentos eu tenho que ir para um lugar aberto, de mata, de verde ... Respiro fundo e começo a chorar compulsivamente. Depois, eu consigo me equilibrar e manter a calma", explicou. "É sempre uma sensação de urgência e cansaço físico absurdo", frisou a artista ao descrever como que o estresse aparece no seu ambiente de trabalho.

Giovanna explicou ainda que ao passar pelo burnout sentiu uma necessidade de se "reconectar" consigo mesma por meio da natureza. "A natureza tem um poder absurdo sobre mim, sobre o meu corpo, minha mente, meu emocional", disse.