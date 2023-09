Obituário - 1° de setembro de 2023

SANTO ANDRÉ

Eunice dos Santos Souza, 98. Natural de Santos (SP). Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Naasom Pereira de Souza, 87. Natural de Lagoa (PB). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hermínia Mutton dos Santos, 85. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Altamiro Costa, 85. Natural de Muzambinho (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cecília Eugênio Torok, 82. Natural de Paulistânia (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Esmerinda Gonçalves de Paula, 82. Natural de Januária (MG). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Hilda Teodoro Moreira Antonellini, 80. Natural de Martinópolis (SP). Residia no Jardim Célia, em São Paulo, Capital. Dia 26. Jardim da Colina.

José Maria Neto, 76. Natural da Lagoa Dourada (MG). Residia no Jardim das Monções, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Anildo Rodrigues de Lima, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Memorial Planalto.

Ivone Maria da Silva, 74. Natural do Senhor do Bonfim (BA). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jaime Mendes da Silva Filho, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Juracy Pereira da Silva, 66. Natural de Vitória da Conquista (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.