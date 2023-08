Boa Viagem. Novenas e procissão. Tema dos historiadores. Lembrança do passado...

Ademir Medici

Memória encerra a Semana São Bernardo 2023, que se estendeu por dez edições, lembrando que duas paróquias realizam novenas alusivas à Nossa Senhora da Boa Viagem: a Basílica/Matriz e a do Jardim Atlântico, dedicada a Santa Luzia e Santo Expedito.

A imagem histórica da padroeira está na paróquia do Atlântico. Ali ficará uma semana, até o retorno, domingo 2, à sua casa, no histórico Largo da Matriz, conduzida pela Procissão dos Carroceiros.

Hoje, quarta-feira, a partir das 14h, a Festa da Padroeira e a Procissão dos Carroceiros serão tema da atividade “Conversas de Memória”, no Centro de Memória de São Bernardo.

Atividade mensal, aberta a todos os interessados. Endereço: Alameda Glória, esquina com a Rua Jurubatuba.

Hilda Breda, a nova presidente da AME (Associação da Memória de São Bernardo, lembra que a festa, ano após ano, está registrada no livro “Semente do Grande ABC”.

O livro “Semente do Grande ABC” focaliza a história das 99 primeiras paróquias do Grande ABC, que são filhas, netas, bisnetas da primeira paróquia, a da Boa Viagem.

O livro foi lançado em 2012. E o livro nasceu aqui em Memória. Quando uma dúvida aparecia, a gente solicitava a ajuda das comunidades. E todas, ou quase todas, responderam. E o livro ficou lindo.

Hilda Breda vai pedir um exemplar ao padre Alejandro, pároco da Boa Viagem, para sortear entre os participantes da reunião de hoje.

E leiam este trecho da crônica do Pedro Boralli, de 1953. Ele não fala em carroceiros, fala em carvoeiros. Mas há carroças no seu relato.

A festa dos carvoeiros

Texto: Pedro Boralli (*)

Uma vez por ano havia a festa da santa padroeira ou a festa dos carvoeiros.

A cidade se enfeitava com bandeirinhas de todas as cores coladas em barbantes, que cruzavam as ruas.

Os bambus ajudavam a formar arcos. As procissões eram um espetáculo de fé. O fogueteiro na frente.

As meninas, depois os meninos, os andores, as moças e mulheres, tudo em fila. A banda de música.

Os homens formavam um aglomerado desordenado no final.

Vinham as carroças carregadas de prendas doadas pelos carvoeiros. Os burros enfeitados, os carros também.

Carroças de lenha, carvão, tijolos, repolhos, abóboras que se destinavam para o leilão.

A festa dos carvoeiros tornou-se uma tradição.

(*)Fonte: Folha do Povo, coleção do Centro de Memória de São Bernardo, edição de 20-8-1953.

NOTA – Em 1953, a festa estava em decadência, para ressurgir com toda força nas décadas seguintes.

Crédito da foto 1 – Foto: ministro Josival Lopes

FESTA NA BOA VIAGEM. Quinta-feira, 24 de agosto de 2003. Participantes do primeiro dia da novena em louvor à Boa Viagem, com missa presidida pelo padre Giuseppe Bortoleto

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 31 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8479

MANCHETE – Grupo invade favela no Rio e assassina 21 moradores. Autoridades acreditam em vingança da Polícia Militar.

SÃO CAETANO – Aciscs estuda a implantação da zona azul no bairro Fundação; sistema já implantado em Nova Gerty e Centro.

INFORMÁTICA – Computador agiliza consultas de cheques: proteção centralizada num micro AS-400, com 16 Mb de memória.

ADEUS – Morre em São Paulo, aos 70 anos, Isaurinha Garcia, a Personalíssima, rainha do rádio e dos carteiros.

EM 31 DE AGOSTO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão na Estação Rio Grande (da Serra): esclarecido o caso de furtos de lenha na estação local; pego em flagrante o cabineiro e um portador.

Tem grassado em Rio Grande a epidemia de sarampo.

Fez aniversário dia 20 o capitão Manuel da Costa Marques, representante de Rio Grande na Câmara Municipal de São Bernardo.

1953 – Dr. Arnaldo Vianna, chefe do Serviço de Radiologia do Grupo Escolar Senador Flaquer, divulgava letra do chamado primeiro hino dedicado à cidade de São Caetano.

O hino deveria ser cantado pelos alunos do grupo escolar no dia 7 de setembro, em audição no Cine Max.

Dos versos iniciais: “São Caetano do Sul, teu valor deverá ser cantado pelo teu nobre povo generoso, forte, bravo, culto e operoso”.

Fonte: Folha do Povo, coleção do Centro de Memória de São Bernardo.

Nossa Senhora da Boa Viagem

26 de agosto a 2 de setembro de 2023

Ela é padroeira em São Bernardo. Está em festa. Abençoará domingo mais uma Procissão dos Carroceiros.

Foto: Ministro Josival Lopes