Eles partiram. Amigos da Memória. Do alto da página... ...para o registro da história.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/08/2023 | 10:18



Conosco, o vídeo do seu último aniversário. E as fotos que o filho Leandro Stocco enviou. Selecionamos quatro, uma das quais em que Leandro e outros colegas de infância aparecem ao lado do prefeito Lauro Gomes, recebendo jogos de camisa de futebol.

Como era bom quando os prefeitos recebiam os meninos para entregar material esportivo! Política? Política, sim, mas que alegria representava aquele momento na vida dos meninos que sonhavam em ser craques de futebol.

Noutras fotos, Vittório vestido a rigor, com a esposa Heloísa e o filho curtindo uma das suas paixões, a gastronomia e encabeçando a chapa “Reação”, ao lado do candidato a presidente, Arthur Casari Neto. E deu “Reação”. Votamos neles. Vittório Stocco, vice-presidente eleito em, 2013, pela primeira vez não lerá notícias de uma semana da Memória dedicada à sua cidade.

OS MENINOS

Nesta foto do prefeito entregando jogos de camisa, Vittório é o primeiro à direita, com a mão esquerda no pacote.

Ricardo Lazzuri identifica outros colegas, dois dos quais futuros prefeitos: José Roberto Preto (de Peruíbe) e Willian Dib (de São Bernardo).

E mais: Luiz Carlos Lazzuri (Gigino), João Otavio, Décio Borges e ele, Ricardo Lazzuri, hoje advogado.

Crédito da foto 1 – Beltran Asêncio; acervo: Ricardo Lazzuri

Crédito das fotos 2 – 3 – 4 – Álbum familiar

MOMENTOS. O menino, o galã, o cozinheiro, o candidato: Vittório Stocco, saudades

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 29 de agosto de 1993 – ano 36, edição 8478

ESPORTES - Abrev (Associação Beneficente, Recreativa e Esportiva) Barcelona, de São Caetano, preparava-se para participar do 5º Campeonato Nacional de Futebol de Mesa, em São Paulo. O campeonato de botão iria ter 50 clubes participantes.

MEMORIA – Esta página publicava foto da primeira apresentação da bandeira da cidade de Santo André, fato ocorrido em 29 de abril de 1949, num projeto do então vereador Octaviano Gaiarsa.

A solenidade foi realizada no Primeiro de Maio FC. A bandeira foi confeccionada por alunas da Escola Júlio de Mesquita e conduzida por Fernanda Flaquer Refinetti.

EM 30 DE AGOSTO DE...

1938 – Fundado o Centro Espírita Luz e Verdade Cândido Rosa de Nascimento, de São Caetano.

1958 - Instalada a CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

1973 – Entra em cartaz no Cine Max, em São Caetano, “O poderoso chefão”, com Marlon Brando.

1999 – Pela lei 7877, Santo André cria a Ouvidoria da Cidade. Uma história de pioneirismo que completará Jubileu de Prata no próximo ano.

Hoje, instalada a poucos metros da Praça Quarto Centenário, a do Centro Cívico de Santo André, a Ouvidoria segue trajetória com um elemento a mais: criou um ecomuseu.

Tudo ali lembra o passado glorioso da cidade, com dois destaques: a mesa de reuniões que serviu à sala do prefeito Celso Daniel – e que foi restaurada - e um poster gigante de Paranapiacaba com a foto do relógio da estação.

Detalhe: à imagem do relógio foi adaptado um modelo de verdade, de tal maneira que os ponteiros giram e a hora é sempre certa.

Assim, são quatro relógios do gênero, os que estão nas estações de Paranapiacaba, Santos e Luz, mais o da Ouvidoria de Santo André.

Até que os 25 anos se completem, Memória mostrará estas e outras preciosidades da Ouvidoria.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Itaí. Criado em 1891, quando se separa de Itapeva.

Em Minas Gerais, Botelhos, Campestre, Cláudio, Conceição do Rio Verde, Contagem, Coronel Pacheco, Elói Mendes, Guarani, João Pinheiro, Nepomuceno, Paraguaçu, Passa Tempo, Silvianópolis e Virginia.

No Ceará, Limoeiro do Norte e Pereiro.

HOJE

Dia do Vendedor Lojista

Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados

Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla

Dia Nacional do Perdão

Beato Eustáquio van Lieshout

30 de agosto

Padre Eustáquio (Holanda, 1890 – Brasil, 1943). Semeador da saúde e da paz.

Divulgação: Canção Nova