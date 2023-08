Em dois anos, Avenida Humberto de Campos zerou mortes no trânsito

Da Redação



Desde a instalação de radares de velocidade na Avenida Humberto de Campos, em julho de 2021, Ribeirão Pires não registra ocorrências com vítimas fatais na via. A fiscalização eletrônica foi alternativa de preservação da vida no local, após registro de seis mortes envolvendo veículos automotores e motocicletas.

Somada à instalação do radar, as ações de educação para o trânsito também tiveram repercussão e estão tendo impactos positivos, como indica o recuo de 40% no índice de multas aplicadas no local. Nos seis primeiros meses após a instalação do equipamento de fiscalização eletrônica, entre julho e dezembro de 2021, foram 634 infrações registradas. No mesmo período de 2022, foram 366 autuações por excesso de velocidade.

“Observamos que o radar, à sinalização e às ações de educação para o trânsito, contribuíram para a queda de sinistros, sem registro de vidas perdidas nesta via em dois anos”, avaliou o secretário de Segurança Urbana, Mobilidade e Defesa Civil, coronel Carmo Júnior.

EDUCAÇÃO

Em conjunto com a Secretaria de Educação e Cultura, o projeto brincando com trânsito, que acontece desde 2014 na cidade, propõe a inclusão da conscientização para crianças para que os ensinamentos tenham repercussões sobre a família do aluno e para que essa geração construa um trânsito mais humanizado.