Maíra Cardi e Thiago Nigro se casam em cerimônia secreta em fazenda no interior de SP

30/08/2023 | 10:11



Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram em segredo nesta terça-feira, 29. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias. A cerimônia, que não permitiu celulares, aconteceu Fazenda Vila Rica, em Itatiba, no interior de São Paulo. A celebração contou com cerca de 80 convidados, destoando da festa de cinco dias anunciada pela influenciadora em julho deste ano.

O local escolhido é um casarão colonial restaurado, construído em 1860 durante o Ciclo do Café. A propriedade é usada para realizar cerimônias de casamento e possui um bosque com espécies da flora brasileiras e jardins decorados ao redor.

Em entrevista ao Estadão na quarta-feira passada, dia 23, o coach financeiro afirmou que o casal resolveu comemorar a união só com familiares, sem ninguém saber a data. "A gente decidiu fazer um casamento em off, sem ninguém saber a data, e vai avisar depois que isso acontecer, mas vai ser em breve, muito em breve mesmo", declarou na ocasião.

Segundo Nigro, a decisão por um evento reservado aconteceu porque "tinha muito barulho em cima disso" e que a festa de verdade foi adiada para o ano que vem. "Como a gente sentiu, de alguma forma, talvez até espiritual, que tinha muito barulho em cima disso, decidimos casar em off, com a família, perante Deus", disse.

"E aí, mais para frente, no ano que vem, a gente vai fazer o nosso casamento grande, do barulho mesmo, com festa e tudo mais, mas para nós o mais importante é o casamento perante Deus."

Casamento adiado

No final de julho, o casal optou por adiar a cerimônia em meio a polêmica da anulação do casamento de Maíra Cardi e Arthur Aguiar. A Justiça de São Paulo alegou que a influenciadora já havia casado no exterior com outra pessoa quando oficializou, em 2017, o matrimônio com o campeão do BBB 22.

No entanto, a justificativa da coach de emagrecimento foi a de que o o hotel onde planejavam realizar a cerimônia não poderá acomodar todos os convidados, devido ao tamanho do evento.

Como foi a cerimônia

Segundo informações da coluna, a celebração começou por volta das 19h. Sophia, a filha de Maíra com o cantor Arthur Aguiar, foi a responsável por levar as alianças ao novo casal. Em outro momento, Thiago Nigro teria emocionado os convidados ao entregar uma aliança simbólica para a caçula e o filho mais velho da influenciadora, o jovem Lucas Cardi, 23.

A única celebridade presente no local foi Biah Rodrigues, mulher do sertanejo Sorocaba. Nas redes sociais, ela publicou uma foto usando um vestido verde de festa. Em um dos cliques é possível ver, ao fundo, cadeiras usadas na decoração de casamentos.