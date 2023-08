Palavra do Leitor - 30 de agosto de 2023

Da Redação



Júlio Lancellotti

Não abrindo mão deste valioso espaço que nosso Diário nos oportuniza, gostaríamos de levar aos nossos altruístas setecidadenses a dedicação do homem de fé que é o padre Júlio Lancellotti, da nossa coirmã cidade de São Paulo. Ele nos presenteia com sua missão. Já há mais de 40 anos o padre Júlio divide o altar de sua igreja com pessoas em situação de rua. Não estamos aqui defendendo essa ou aquela religião, convidando você para que seja católico, evangélico, espírita, budista, agnóstico ou defenda e professe qualquer religião ou crença. Gostaríamos, sim, que você tomasse conhecimento da dedicação e do propósito que o instrumento de Deus, homem e padre Júlio, entrega sua vida para servir ao próximo. E mesmo com essa entrega de vida e sacerdócio, ainda sofre perseguições levianas e politiqueiras por parte de pessoas com caráter maldoso, discriminatório, duvidoso e de perseguição.

Cecél Garcia - Santo André

Super-ricos

‘Presidente assina medida provisória para taxar fundos de super-ricos’ (Política, ontem). Pobres e classes médias pagam mais impostos que muito ricos no Brasil. Continuar a corrigir a tabela do IRPF também é necessário. Parabéns, Haddad e Lula!

Marcos Silva - do Facebook

Bolsonaro

Não dá para viver do jeito que estamos vivendo, com um governo que só faz o mal para a população! Principalmente a classe menos favorecida! Supremo que não respeita a Constituição, o L que só busca vingança, por favor, nos deixem em paz! O Bolsonaro é cada dia um flash! E por causa do cartão de vacina, toma a vacina quem quer, muita gente não tomou a vacina e os juízes não estão nem aí. No tocante às jóias, então, está um alarde. Primeiro valiam R$ 45 milhões; aí foram ver, são R$ 15 milhões. Atire a primeira pedra o presidente que nunca recebeu jóias de príncipes, para eles isso não é nada. Não deixaram o Bolsonaro governar e agora essa perseguição sem trégua. Muito me admira o Supremo com essas picuinhas, prendendo o povo, com tanta gente desonesta que tem na Câmara e no Senado. Mas ele, durante quatro anos, foi a bola da vez. Acredito que no Supremo eles tenham coisas mais importantes para fazer, mas não é só Bolsonaro. Pelo amor de Deus, deixem o homem sossegado! Isso é caça às bruxas, inquisição, soltem essa gente que vocês prenderam. Parece ser coisa do Flávio Dino, que a tudo assistiu de camarote. Os bolsonaristas não estavam armados, já os petistas passaram a noite vestidos de verde e amarelo quebrando tudo, inclusive o relógio. Aquelas pessoas foram induzidas a entrar no ônibus, tudo para tirar as pessoas das frentes dos quartéis, tudo não passou de uma armação do PT. Por isso peço a Deus que nos livre de todo mal. Sei que Ele está ao nosso lado, rogo ainda por paz e liberdade. Abaixo os anarquistas!

Nilzete Oliveira - São Caetano

Oposição

Interessante observar as críticas de petistas e psolistas ao governador Tarcísio de Freitas. Por mais que o governador faça, jamais contentará a oposição. Na verdade, não se trata de agradar e sim governar com competência. Já do lado do Lula, qualquer mudança que ele faça, os carneirinhos respondem, a última palavra é do presidente. E por que Tarcísio não pode decidir sobre quem fica ou quem sai? Quando se fala em sujeira o PT nem faz questão de esconder. Colocou toda companheirada no governo, sem analisar o currículo. Isso não incomoda a esquerda? Quem tem telhado de vidro deve guardar suas pedras.

Luciana Lins - Campinas (SP)