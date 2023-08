PIB dos EUA cresce ao ritmo anualizado de 2,1% no 2º trimestre, mostra revisão

30/08/2023 | 09:48



O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu ao ritmo anualizado de 2,1% no segundo trimestre de 2023, de acordo com a segunda estimativa divulgada nesta quarta-feira pelo Departamento de Comércio do país. O resultado ficou abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de alta anualizada de 2,6%.

No primeiro trimestre, o PIB americano havia mostrado expansão anualizada de 2,0%.

O Departamento do Comércio informou também que o índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) subiu à taxa anualizada de 2,5% no segundo trimestre, enquanto o núcleo do PCE avançou 3,7%. Houve revisão para baixo de 0,1 ponto porcentual nos dois casos, na comparação com a primeira leitura do dado. No primeiro trimestre, as altas do PCE e do núcleo haviam sido estimadas em 4,1% e 4,9%, respectivamente. O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed).