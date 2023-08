Explicações, Sabesp

Do Diário do Grande ABC



30/08/2023 | 09:48



Os vereadores de Santo André finalmente transformaram em ação a insatisfação da população em relação aos serviços prestados pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na cidade. Descumprindo o compromisso de melhorar o atendimento aos consumidores, feito em 2019, quando assumiu a distribuição de água, a coleta e o tratamento de esgoto, até então nas mãos da autarquia Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André). O Legislativo aprovou requerimento chamando representantes da empresa estatal para dar as devidas explicações sobre o porquê da piora na qualidade do trabalho executado em solo andreense.

Ao assumir os serviços até então prestados pelo próprio município, em 11 de setembro de 2019, a Sabesp se comprometeu a “pôr fim até o Natal deste ano aos problemas de falta d’água que afetam bairros da cidade” – de acordo com informativo distribuído pela empresa à imprensa naquela oportunidade. O tempo foi passando, mas a eficiência prometida nunca chegou à comunidade. Como bem observou o presidente da Câmara, vereador Carlos Ferreira (Republicanos), deu-se exatamente o contrário. Após início promissor, a qualidade foi decaindo até que a atuação da empresa estatal se tornasse a campeã de reclamação da população nos canais de atendimento do próprio Poder Legislativo.

Por enquanto, a Câmara de Santo André foi a única no Grande ABC a chamar a Sabesp às falas, mas outras cidades da região enfrentam percalços semelhantes. Reportagem publicada neste Diário, na semana passada, mostrou que a situação se reproduz em São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires – Diadema e Rio Grande da Serra não responderam e São Caetano tem serviço de saneamento próprio. O volume de reclamações contra a empresa estatal se acumulou a tal ponto que a única alternativa que restou às autoridades legislativas é exercer o papel fiscalizador que a Constituição lhes garante. Que o movimento iniciado por Carlos Ferreira se expanda por outros municípios. É o que a sociedade espera.