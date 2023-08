Charge - 30 de agosto de 2023

Fernandes

Do Diário do Grande ABC



30/08/2023 | 09:45



Apresentado na sessão da última quinta-feira à mesa diretora da Câmara de Santo André, requerimento do presidente da Casa, Carlos Ferreira (Republicanos), foi aprovado e deu aval para que ele encaminhasse ofício à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), no qual solicita que a empresa envie representantes ao Legislativo para prestar esclarecimentos sobre recorrentes problemas relatados pela população. A data sugerida no documento encaminhado ontem estabelece o dia 5 de setembro, às 14h.