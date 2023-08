Taxas de juros rondam estabilidade com dólar após IGP-M e Caged

30/08/2023 | 09:26



Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira, 30, após a deflação maior do IGP-M, dados do Caged e a aprovação na Câmara do requerimento de urgência apresentado ao projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de salários para 17 setores da economia até 2027. O movimento está em linha com o dólar. Às 9h09, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 tinha mínima de 12,390%, de 12,384% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 marcava 10,460%, de 10,461%, e o para janeiro de 2027 estava em 10,120%, de 10,114% no ajuste de terça-feira. O vencimento para janeiro de 2029 batia mínima de 10,560%, de 10,570%.