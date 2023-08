Adversário se machuca e Alcaraz passa para a segunda rodada do US Open após 1h de jogo

30/08/2023 | 00:24



Durou apenas uma hora a estreia de Carlos Alcaraz no US Open, último torneio de Grand Slam. Nesta terça-feira, o espanhol, número 1 do mundo, derrotou o alemão Dominik Koepfer, 75 do ranking, por 6/2 e 3/2, com desistência do adversário, que torceu o tornozelo esquerdo no primeiro game.

O sul-africano Lloyd Harris, 177 do mundo, será o próximo adversário de Alcaraz, pois venceu o argentino Guido Pella por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5), 6/4 e 6/4.

Dois russos candidatos ao título do torneio americano venceram na rodada. Daniil Medvedev, terceiro do ranking, eliminou facilmente o húngaro Attila Balazs, por 3 sets a 0, com 6/1, 6/1 e 6/0, enquanto Andrey Rublev, oitavo do mundo, bateu o francês Arthur Cazaux em três sets: 6/4, 7/6 (7/5) e 6/1.

No feminino, a norte-americana Jessica Pegula, número 3 do mundo, não teve problemas para eliminar a italiana Camila Giorgi com um duplo 6/2. Outra a confirmar seu favoritismo foi a tunisiana Ons Jabeur, cinco do mundo, que bateu a colombiana Camila Osorio, com 7/5 e 7/6 (7/4).

Já a veterana Venus Williams, de 43 anos, não teve chance diante da belga Greet Minnen, vinda do qualifying, e perdeu com um duplo 6/1.