Preso suspeito de assaltar bomboniere

29/08/2023 | 21:27



A Polícia Civil de São Caetano prendeu ontem um homem de 50 anos suspeito de ter assaltado uma bomboniere do município no dia 19 de agosto. Após investigação, a polícia localizou o indivíduo em Santo André, na casa onde mora. O assalto foi filmado pelo sistema de câmeras do comércio.

Em um dos vídeos divulgados pela polícia, é possível observar um homem de camisa e boné entrando no setor administrativo da loja, onde funcionários têm acesso, e desferindo um golpe conhecido como mata-leão na proprietária do estabelecimento. O suspeito estava portando um simulacro – imitação de arma de fogo – de uma pistola Glock e utilizou da violência para render a vítima.

Durante o roubo, outro funcionário também foi rendido pelo autor do crime. Na gravação, é possível ver o criminoso amarrando o funcionário da empresa com alguns lacres de plástico, conhecidos como ‘enforca gato’. Segundo o Delegado Titular da Polícia Civil de São Caetano, Marcelo Caio Ferrari, no dia da ação estava previsto o pagamento dos funcionários. Uma quantia de R$ 25 mil e os celulares das vítimas foram levados pelo criminoso.

Ainda de acordo com delegado, os vídeos foram fundamentais para a identificação do criminoso. “Geralmente nessas gravações, as principais dificuldades são a qualidade das imagens, sendo necessário melhorá-las para identificar o flagrante. Neste caso, eram imagens boas e que auxiliaram bastante na investigação e no reconhecimento da autoria. Conseguimos fazer buscas em nossos bancos de dados e a vítima reconheceu rapidamente o autor do crime”, relatou.

Marcelo Ferrari destaca que o objetivo da polícia, agora, é descobrir se alguém facilitou a ação, uma vez que o suspeito parecia conhecer bem algumas rotinas do estabelecimento. “Ele chegou abordando a dona pelo nome e já sabia como acessar o local, coisa que só quem trabalha no estabelecimento saberia. A gente está investigando se ele teve alguma informação privilegiada, pois era um local bem específico”, complementou.

Durante a prisão, a arma utilizada no crime foi apreendida, assim como uma máquina de choque e uma quantia de R$ 1.100. O indiciado foi levado para a Delegacia Sede da Polícia Civil de São Caetano, onde permanece preso por 30 dias até julgamento. “Como ele confessou o crime, a gente vai encaminhar um inquérito para o Ministério Público expedir sua prisão preventiva, para que ele responda esse processo preso”, finalizou o delegado Marcelo Caio Ferrari.

O indivíduo já possuía uma passagem pela polícia por outro crime de roubo, desta vez ocorrido em 2019.