Piloto da região mira Fórmula 1

João Tollotti

Especial para o Diário



30/08/2023 | 07:00



Assim como atletas sonham disputar Jogos Olímpicos e jogadores de futebol Copa do Mundo, pilotos também almejam o topo. É o caso, por exemplo, de Nícolas Amaral. Com 15 anos, o piloto de São Bernardo que atualmente disputa a Copa São Paulo Light de Kart, na categoria F4 Júnior, já vem chamando a atenção nas pistas por seu estilo despojado e sua técnica apurada. Tanto é que, em menos de um ano como profissional, já assinou contrato com a equipe WKR Team, atual campeã brasileira de kart.

Pé no chão, o jovem piloto sabe das dificuldades da profissão, mas não esconde seu desejo de conquistas. “Eu sonho em chegar à Fórmula 1. Talvez, pra mim, esse caminho seja mais difícil porque comecei tarde na modalidade, e também não conheço ninguém nesse meio que possa me apontar caminhos. De qualquer forma, quero muito continuar no kart, partir para o kart internacional, buscar me destacar e quem sabe disputar alguma Fórmula ou Stock Car. Meu espaço vou ter que conquistar atrás do volante” refletiu.

Os números de Nícolas na Copa São Paulo Light de Kart são interessantes. Atual nono colocado na competição. o são-bernardense acaba de ganhar a 7ª etapa da categoria, disputada no Kartódromo Aldeia da Serra, em Barueri. O piloto ainda espera a atualização da classificação e acredita que essa vitória o levará à disputa na parte de cima da tabela.

Embora aparente ter um futuro promissor no automobilismo, o jovem piloto não esmorece na vida acadêmica e se preparada para para cursar engenharia, outro sonho de vida. “Eu sei que consolidar uma carreira no automobilismo é muito difícil. Por isso, minha família em acordo com a minha escola montaram uma grade de aulas com horários compatíveis com os meus treinos e corridas. o objetivo é que meu desempenho escolar não seja prejudicado. A engenharia também é uma maneira de me deixar próximo do automobilismo, além de me deixar mais preparado”, analisa finalizando que é fã do piloto Rubinho Barrichello e de seu talento como acertador de carros.

Em 2024, Nícolas terá uma importante decisão a tomar na carreira, uma vez que terá que mudar de categoria e optar pela F4 Graduados ou Novatos.