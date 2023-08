Broch no meio do cabo de guerra

Da Redação



30/08/2023 | 07:00



O empresário Cleber Broch (Patriota), que foi candidato a deputado estadual na última eleição, tem se tornado queridinho de duas forças políticas de Mauá, de olho em composição pensando na eleição do ano que vem. O prefeito Marcelo Oliveira (PT), que tentará a reeleição, e o deputado estadual Atila Jacomussi (Solidariedade), que busca retornar ao Paço, quase que diariamente procuram Broch ou seus aliados para intensificar as conversas. Figuras petistas e o próprio Atila já confidenciaram que Broch seria um quadro interessante para compor a vice no pleito de 2024, pela ligação com o setor empresarial da cidade – Broch é do ramo de shopping e de restaurantes – e pelo trabalho social dele por meio do Instituto Penta. Por ora, Broch mantém a pré-candidatura própria ativa.

Cargos e decreto

Nos bastidores da Câmara de São Bernardo, voltou a ganhar força a conversa de bastidores sobre o parentesco do chefe de gabinete do presidente da casa, Danilo Lima. Vandison da Silva é homem forte do gabinete do tucano e tem a mulher, Daiane, no gabinete do vereador Doutor Manuel Martins (Cidadania). A questão é que a manutenção dos dois cargos fere o decreto número 20.955, de outubro de 2019, editado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), que prevê que funcionários com parentes no poder público precisam escolher um dos cargos.

E o périplo continua

Ontem, esta coluna mostrou que o gabinete do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) está com fila grande de figuras políticas em busca de uma foto estratégica para a eleição do ano que vem. O mais recente a conquistar a tão sonhada foto foi o ex-prefeiturável e ex-vereador de São Caetano Fabio Palacio (União Brasil), que costura candidatura ao Palácio da Cerâmica no ano que vem.

Estamos aqui

Os vereadores Zé Carlos e Bibinho, ambos do Cidadania de Rio Grande da Serra, entraram em contato com a coluna para relatar que não foram convidados pela cúpula do partido para o congresso estadual do Cidadania, realizado no sábado. “Aliás, a gente não é chamado para nada. Somos esquecidos”, disse Zé Carlos. “Queremos continuar no Cidadania, é um partido importante, mas algumas atitudes mostram que o Cidadania não quer a gente.”

Hora de apaziguar

Depois que esta coluna mostrou que o ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PSB) reclamou de ter sido alijado das conversas de composição do partido com o governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), Rubinelli convidou o secretário de Governo, Leandro Dias (PT), para participar de seu programa de entrevistas em uma TV da região. Junto à classe política, esse movimento foi interpretado como freio de Rubinelli na pressão sobre o clã Marcelo.

Título de cidadão

Figura mais do que carimbada nas edições da Festa Italiana de São Caetano, o cantor Fred Rovella ganhou o título de cidadão são-caetanense. A honraria foi concedida pelo vereador Tite Campanella (Cidadania). Paulistano de nascimento e italiano de alma, Rovella se emocionou com a homenagem. “Estou muito emocionado por receber essa placa maravilhosa. Agradeço a todos que fizeram parte dessa festa. Fico muito honrado.”

Congratulações

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, elogiou a votação do STF (Supremo Tribunal Federal), que reconheceu a Guarda Civil Municipal como parte do sistema de Segurança Pública. O vereador apresentou um voto de congratulação aos ministros do STF por essa decisão histórica. Donetti ressaltou o papel fundamental desempenhado pela GCM na manutenção da ordem e na proteção dos cidadãos. Ele destacou a dedicação e o trabalho árduo dos integrantes da GCM, enfatizando o risco muitas vezes enfrentado por esses profissionais em prol da segurança da comunidade. O parlamentar destacou as posições dos ministros Gilmar Mendes e Cristiano Zanin na votação.