Câmara de Santo André quer ouvir Sabesp após alta em reclamações

Wilson Moço



30/08/2023 | 07:00



Apresentado na sessão da última quinta-feira à mesa diretora da Câmara de Santo André, requerimento do presidente da Casa, Carlos Ferreira (Republicanos), foi aprovado e deu aval para que ele encaminhasse ofício à Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), no qual solicita que a empresa envie representantes ao Legislativo para prestar esclarecimentos sobre recorrentes problemas relatados pela população. A data sugerida no documento encaminhado ontem estabelece o dia 5 de setembro, às 14h.

O parlamentar decidiu formalizar o pedido logo depois de reportagem do Diário, publicada na mesma quinta-feira, mostrar que o município lidera no número de reclamações relacionadas à companhia que chega aos vereadores. Em quatro das seis cidades onde a empresa opera – Diadema e Rio Grande da Serra não responderam, e São Caetano tem serviço próprio –, Santo André apareceu em primeiro em número de requerimentos de parlamentares cobrando explicações à Sabesp e melhorias nos serviços, com 172 documentos de um total de 396 registrados entre janeiro e o último dia 22 nas quatro Câmaras que responderam ao Diário.

O segundo no ranking foi Mauá, que oficializou o convênio que permitiu à companhia assumir o fornecimento de água no município em junho de 2020 e que contabilizou 157 reclamações em 2023, sendo 38 só neste mês. Na sequência vêm São Bernardo, com 39 requerimentos, sendo um em agosto), e Ribeirão Pires, com 28, dos quais, quatro neste mês).

RECLAMAÇÕES

Entre os principais problemas levados por moradores aos parlamentares das cidades ou reportados em redes sociais estão vazamentos, falta ou reparo mal feito nas vias após realização de serviços pela operadora, demora na solução de problemas e falta de água.

O presidente da Câmara de Santo André afirmou que as reclamações contra a Sabesp que chegavam ao Legislativo até que diminuíram após representantes da empresa participarem de encontro com os 21 vereadores na Câmara, no início do ano. No entanto, apontou que praticamente todos os parlamentares voltaram a receber ligações ou moradores que vão aos gabinetes para relatar problemas, como falta de água, aumento da tarifa, falta de manutenção nas ruas onde a empresa executa serviços e dificuldades para acessar a companhia e fazer reclamações.

“A situação da Casa com a Sabesp está assim: praticamente todos os vereadores recebem queixas de moradores diariamente, situação que tinha mudado. Daí a decisão de convidar a Sabesp para vir à Câmara novamente, para que nos explique o que está acontecendo e o que pretende fazer para solucionar os problemas. Temos de dar respostas à população”, comentou.

Questionada sobre se recebeu o ofício e se pretende atender ao convite da Câmara andreense, a Sabesp não retornou até o fechamento desta edição.