Com torcida única, Guarani abre venda de ingressos para o 'Dérbi 206'

29/08/2023 | 19:45



Depois de ter a mudança de horário atendida pela CBF para sábado, às 17h, para receber um público ainda maior, o Guarani irá abrir a venda de ingressos para o 'Dérbi 206' nesta quarta-feira somente para os bugrinos porque é um jogo de torcida única. O confronto com a rival Ponte Preta será disputado no estádio Brinco de Ouro, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é bater o recorde de público nesta temporada como mandante, com a presença de 15 mil torcedores. Com isso, superaria os 12.593 torcedores que viram o empate sem gols com o Palmeiras, ainda pelo Paulistão.

Para estimular a presença de seus torcedores, o Guarani também faz promoções nos preços. Com o setor do tobogã inferior exclusivo para sócios torcedores, os ingressos para a cabeceira sul são mais baratos: no valor de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) e tobogã: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

No setor de vitalícia segue o valor tradicional de R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Quem não é sócio e quiser acessar a vitalícia, terá que pagar mais R$ 30, ou seja R$ 90.

Por decisão do Ministério Público do Estado de São Paulo, para evitar brigas entre torcidas, o clássico entre Guarani e Ponte Preta é disputado com torcida única desde 2016. Por isso, desta vez, só terão acesso às arquibancadas os torcedores bugrinos. No primeiro turno, ocorreu o contrário, com apenas os ponte-pretanos

vendo o empate por 1 a 1 no Dérbi 205, no Estádio Moisés Lucarelli.