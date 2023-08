Quadrilha invade escola em São Bernardo e faz disparo; guarda reage

Beatriz Mirelle



29/08/2023 | 19:29



Quatro indivíduos invadiram hoje, por volta das 14h25, a Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Ana Maria Poppovic, na rua Carlos Wunderlick, no Bairro dos Casa, em São Bernardo. Durante a ação, um dos suspeitos realizou disparo. O guarda civil que fazia a segurança da unidade reagiu ao tiro e, logo em seguida, a quadrilha fugiu do local. Não há registro de feridos.

A invasão foi gravada pelas câmeras de segurança da escola. As aulas continuaram normalmente.

Em boletim de ocorrência feito no 3º DP (Distrito Policial), onde foi registrado o caso, informa-se que a quadrilha entrou na escola municipal pulando o muro dos fundos da unidade. As professoras que estavam em atividade chamaram o guarda, que viu um dos indivíduos segurando um objeto não identificado.

De acordo com nota divulgada pela GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, o agente que fazia a segurança da unidade perseguiu os invasores na área interna da escola. “Um dos infratores efetuou um disparo de arma de fogo, o que levou à reação do profissional da guarda, que também disparou. Ninguém se feriu. Os criminosos fugiram do local, mas a segurança da unidade foi preservada”, declarou a corporação.

No boletim, o guarda informou à Polícia Civil que não sabe se o disparo que ele fez atingiu algum integrante da quadrilha. A arma do GCM foi apreendida e encaminhada à perícia. A ocorrência foi registrada como tentativa de furto e localização/apreensão de objeto, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo). Até o momento, os indivíduos não foram localizados.