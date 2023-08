Após operação, Fausto Silva está respirando sem a ajuda de aparelhos

29/08/2023 | 19:11



Como você vem acompanhando, Fausto Silva deu um verdadeiro susto em todo mundo ao ser noticiado que ele estava com uma insuficiência cardíaca. Dias depois, o apresentador estaria precisando entrar na fila do transplante de coração.

Felizmente tudo está acontecendo dentro dos conformes e Faustão já até operou após o recebimento do novo órgão. E durante a tarde desta terça-feira, dia 29, um novo boletim médico foi compartilhado pelo Hospital Albert Einstein, onde Fausto está internado.

Como a operação é bem delicada, alguns procedimentos foram feitos, como por exemplo a intubação, e por conta disso ele precisou respirar com a ajuda de aparelhos. Mas o quadro de evolução apresentador é muito bom e ele já mostrou melhoras.

Após transplante de coração realizado no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein, Fausto Silva foi extubado hoje pela manhã e respira sem auxílio de aparelhos. O paciente está consciente, conversa normalmente e apresenta boa função do coração. Permanece na Unidade de Terapia Intensiva