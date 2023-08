Bella Campos e MC Cabelinho têm tatuado o nome um do outro

29/08/2023 | 19:11



E as polêmicas envolvendo Bella Campos e MC Cabelinho parecem estar longe de chegar ao fim. Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Bella anunciou o fim do namoro com o funkeiro após quase um ano juntos. A atriz confirmou através de uma publicação nas redes sociais que foi traída pelo cantor e agora focará apenas na carreira artística.

Vale lembrar que a polêmica teve início quando a uma página no Instagram compartilhou que Cabelinho teria sido visto com outra mulher em um hotel em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 26 de agosto. A jovem em questão é Duda Mehdef. Assim que seu nome foi parar entre os assuntos mais comentados, a jovem usou as redes sociais para confirmar a história.

Por mais que o término e toda a polêmica da traição tenha chocado internautas, outro assunto também foi lembrado na web. Há poucos dias, Bella Campos fez uma tatuagem com o nome de batismo de MC Cabelinho. Em 11 de agosto, ela surgiu nas redes sociais com Victor Hugo tatuado no braço. O cantor também tem uma tatuagem em homenagem à atriz, com o nome dela tatuado no pescoço. Será que a remoção a laser vem aí?

Além disso, eles estavam morando juntos na casa do cantor, no Recreio, Zona Oeste do Rio. E parece que alguns perrengues já começaram a aparecer devido ao término. Segundo o jornalista Matheus Baldi, a atriz e o cantor estão passando por um declínio financeiro, envolvendo o fim de contratos.

Depois de toda a polêmica, o que eu descobri é que a equipe da Bella precisou se posicionar por conta de algumas questões contratuais, acordos comerciais que já haviam sido firmados, outros que já estavam bastante avançados. Tinha até produtor de olho para fazer projetos dos dois juntos para o streaming, outro projeto para o cinema em que os dois foram sondados, afirmou o jornalista.