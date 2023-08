Nicole Bahls revela que aproveita cada canto de sua mansão para apimentar a relação com o namorado

29/08/2023 | 19:11



Vez ou outra, alguns famosos decidem compartilhar alguns detalhes sobre a vida pessoal, e sobre os momentos de intimidade com seus parceiros.

Em entrevista para o Podcast Tá Benito, Nicole Bahls acabou fazendo algumas revelações íntimas, como por exemplo, que adora aproveitar cada espaço de sua mansão para apimentar a relação com seu namorado, Marcelo Viana.

Além disso, a influenciadora contou que os dois foram parar até no bambuzal que ela tem em um determinado cantinho no terreno do imóvel para transarem.