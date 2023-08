Sthefany Brito revela que corta o cabelo do filho após perrengue no cabeleireiro: Fica bom? Às vezes, não

29/08/2023 | 19:10



Quem nunca passou por um perrengue na maternidade, não é mesmo?! Mãe de Enrico, a atriz Sthefany Brito contou que está passando um verdadeiro perrengue com o herdeiro, que não corta o cabelo tranquilamente de jeito nenhum.

Em suas redes sociais, a artista contou que o pequeno fica muito estressado com a situação e, para evitar maiores problemas, ela optou por cortar em casa, enquanto ele dorme:

Enquanto ele dorme, a cabeleleira Leila, que nunca cortou um cabelo na vida (a não ser o das minhas bonecas de quando eu era pequena) entra em ação. Oremos pelo resultado amanhã, brincou ela, mostrando o cabelo e a tesoura.

Sthefany também aproveitou para interagir com os internautas e dar mais detalhes sobre as experiências de Enrico no cabeleireiro.

Ele não corta o cabelo de boa de jeito nenhum. Última vez que tentamos ele vomitou de tanto chorar. Aí começamos a levar (ideia genial dos meus pais) quando ele dormia a tarde! Só que funcionou umas três vezes, depois ele começou a acordar sempre. Já aconteceu de ficar só com um lado cortado.

E continuou:

Começamos (eu e a mamis) a cortar enquanto ele dorme, à noite mesmo. [É a] Única alternativa! Fica bom? Às vezes, não! Fica torto? Às vezes, sim! Mas é o único jeito que existe no momento! Hoje acertei um pouco atrás, à lá Chitãozinho e Xororó.