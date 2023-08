Bruna Biancardi eterniza barriga de grávida com ajuda de Davi Lucca e Carol Dantas

29/08/2023 | 19:10



Desde que anunciou a gravidez para os seguidores, Bruna Biancardi não esconde que gosta de aproveitar todos os momentos da gestação. Apesar de ter momentos privados com a pequena Mavie - que ainda está no forninho da mamãe -, a influenciadora não esquece de compartilhar algumas fotos e vídeos do barrigão, e desta vez não foi diferente.

Através dos Stories, Bruna mostrou que decidiu eternizar sua barriga de grávida usando gesso. Para essa tarefa, ela contou com a ajuda de Carol Dantas, ex de Neymar Jr., e Davi Lucca, filho do jogador. No video, Carol envolve a influenciadora com uma faixa que tem o propósito de proteger a pele e facilitar a retirada do molde quando o gesso estiver seco.

Em seguida, a mãe do filho de Neymar e o pequeno começam a passar a massa na barriga de Bruna. Logo depois, a dupla passou um pouco de água no gesso que já estava secando.

E é claro que não parou por aí! Depois de tirar algumas fotos com Carol e Davi, a influenciadora retirou o gesso de seu corpo e decidiu pintá-lo de dourado. Novamente, ela contou com a ajuda da dupla para deixar o molde da barriga super lindo e brilhante.

Que fofura, não é?