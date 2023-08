André treina normalmente e deve ser titular da Ponte Preta no 'Dérbi 206'

29/08/2023 | 18:50



Depois de começar a semana como dúvida por conta de um edema muscular, o atacante André voltou aos treinos nesta terça-feira e tem presença garantida na Ponte Preta no Dérbi 206, contra o arquirrival Guarani, que será disputado no próximo sábado, na casa do adversário, no estádio Brinco de Ouro, às 18h, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do desconforto muscular que vinha sentindo, André não atuou na vitória contra o Londrina, por 1 a 0, porque estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A tendência é que ele faça dupla de ataque ao lado de Eliel.

Além dele, o técnico Pintado também conta com o retorno do goleiro Caíque França, do lateral-esquerdo Artur e do volante Léo Naldi, que estavam fora por suspensão e também são titulares.

Apesar de ainda ter alguns treinos para definir o time titular e a tendência é que faça mistério para não facilitar para o adversário, a Ponte Preta deve ir a campo com a seguinte formação: Caíque França; Luiz Felipe, Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Léo Naldi, Felipe Amaral e Elvis; Paulo Baya, Eliel e André.

A Ponte Preta está invicta há quatro jogos, com duas vitórias e dois empates. Assim, ocupa a 14ª colocação com 31 pontos, cinco a mais do que o Sampaio Corrêa, primeiro time da zona de rebaixamento. Desta vez, a Ponte Preta não poderá contar com o apoio de sua torcida por decisão do Ministério Público - MP-SP- que adota o regime de torcida única.