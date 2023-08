Por R$ 329, Fechadura com Biometria YRHAND é ótima opção para ampliar segurança no lar

Beatriz Ceschim

Do 33Giga



29/08/2023 | 17:55



Manter o lar seguro é algo muito importante para poder aproveitar os momentos de relaxamento em casa. De acordo com uma pesquisa realizada pelo QuintoAndar, em parceria com o Datafolha, aparelhos de segurança eletrônica estavam entre os dispositivos mais procurados para as residências.

Além de câmeras e alarmes, maçanetas digitais são uma ótima opção para conferir mais segurança para um lar ou escritório. Uma opção interessante é a YRHAND – Fechadura Inteligente com Biometria.

YRHAND – Fechadura Inteligente com Biometria

Com a YRHAND, as pessoas conseguem proteger melhor as portas, impedindo a entrada de ladrões. Um diferencial dessa fechadura é que é possível abri-la com uma senha, a digital cadastrada, um cartão, uma chave mecânica ou pelo aplicativo da marca.

O YRHAND dura aproximadamente oito meses de bateria, usando quatro pilhas pequenas. E quando estiver precisando de recarga, o cliente será alertado no aplicativo. Caso a bateria termine antes de ser trocada ou o prédio esteja sem energia, basta usar a chave mecânica para abrir a fechadura ou conectar um carregador portátil na entrada USB e utilizar a digital normalmente. Para fechar a porta, é só puxar a alavanca para cima.

DESCONTO Leitores do 33Giga recebem um cupom de desconto especial para garantir a YRHAND – Fechadura Inteligente com Biometria. O código é: 2KMRILY3LHC6 e, com ele, o eletrônico sai por R$ 329.

Caso uma pessoa tente invadir a casa, o sistema ajudará na proteção do espaço, bloqueando as portas após as tentativas erradas e o uso de outro cartão ou chave. A YRHAND também conta com uma tecnologia de campo eletromagnético que impede a abertura do dispositivo com uma bobina de Tesla – gerando mais confiabilidade e segurança para o aparelho.

Na caixa, além da fechadura, os compradores recebem duas chaves mecânicas, cinco cartões e duas pulseiras inteligentes para abrir o dispositivo. Se houver algum problema com a maçaneta, os clientes têm a possibilidade de pedir pela troca gratuitamente.

Os cartões digitais são uma ótima opção para distribuir entre os mais novos. Esses objetos são criptografados e possibilitam um acesso mais rápido à casa. E se esse item for perdido, basta desabilitá-lo, invalidando-o completamente.

Além disso, para quem tem crianças pequenas ou prefere algo mais silencioso, esta fechadura inteligente conta com ajuste de som. Desse modo, é possível mutar ou ajustar o volume para não interferir no sono dos pequenos.

Outra forma de abrir a YRHAND é por meio de senhas temporárias. Com essa ferramenta, os donos da casa ou escritório conseguem gerar uma combinação de números que só vale por cinco minutos. Assim, a probabilidade de um assaltante descobrir a senha e entrar no espaço é muito menor.

Também é possível habilitar a maçaneta para não precisar de senhas ou digitais para acessar a casa, agilizando a abertura da porta.

Uma maneira diferente de entrar na casa é por meio da senha virtual. Para aumentar a segurança nesse caso, as pessoas podem digitar outros números antes ou depois da combinação real. Dessa maneira, conseguem manter a senha de verdade protegida.

A YRHAND tem 260mm de altura e 61mm de largura e é possível fixá-la em portas com 40 a 120mm de grossura. A fechadura pode ser acoplada em superfícies de madeira, metal e materiais mais pesados antifurto. E os clientes conseguem cadastrar até 100 digitais na maçaneta.

O aparelho ainda conta com oito línguas. São elas: Inglês, Russo, Português, Árabe, Espanhol, Polonês, Vietnamita, Tailandês e Indonésio.