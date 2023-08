Romelu Lukaku chega à Itália para reforçar a Roma de José Mourinho

29/08/2023 | 17:49



O atacante belga Romelu Lukaku desembarcou na Itália nesta terça-feira para assinar um contrato de empréstimo com a Roma, do técnico José Mourinho. Após defender a Internazionale na temporada passada, emprestado pelo Chelsea, ele não quis ficar em Milão e tampouco voltou aos planos do time londrino, ao qual ainda pertence. Em busca de um novo clube, chegou a negociar até com a Juventus, rival da Inter, mas a possível transferência gerou revolta entre torcedores de ambos os lados.

Embora a Roma também rivalize com a Inter, em menor intensidade, a contratação do belga foi celebrada pelos romanistas. Quando o novo reforço desembarcou na capital italiana, após viajar em um avião pilotado por Dan Friedkin, americano dono do clube, uma multidão de torcedores vestindo as cores do time o recepcionou com um grande festa. De acordo com a imprensa italiana, o custo do empréstimo para os romanistas é de 8 milhões de libras.

Lukaku causou transtorno ao não ficar na Internazionale. Durante a temporada passada, na qual fez 14 gols em 37 jogos, ele se declarou ao clube, por isso existia a expectativa de que renovasse seu vínculo. No meio do caminho, contudo, foi revelado que o belga de 30 anos estava negociando com a Juventus. A informação irritou as duas torcidas, e juventinos protestaram contra a chegada do jogador identificado com o rival.

O atacante já havia passado pela Internazionale de 2019 a 2020, vindo do Manchester United, e acabou comprado pelo Chelsea. Depois de uma temporada defendendo o clube londrino, foi devolvido à Inter, mas por empréstimo. Ao fim do contrato com o time de Milão, sua reintegração ao elenco do Chelsea sequer foi considerada pelo técnico Mauricio Pochettino.