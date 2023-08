Taylor Swift se torna 1ª artista feminina a atingir 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify

29/08/2023 | 17:27



Taylor Swift se tornou a primeira artista feminina a atingir 100 milhões de ouvintes mensais pelo Spotify. Em uma postagem feita no X, antigo Twitter, nesta terça-feira, 29, a plataforma fez o anúncio.

"Isso é coisa de rainha! Neste dia 29 de agosto, Taylor Swift se tornou a primeira artista feminina na história do Spotify a alcançar 100 milhões de ouvintes mensais", escreveram.

De acordo com a Variety, do lado masculino, The Weeknd é quem detém o pódio de mais ouvintes mensais na plataforma, totalizando 110 milhões. A quebra do recorde de 100 milhões foi em fevereiro deste ano.

Taylor Swift está em turnê mundial com o The Eras Tour. Na última quinta-feira, 24, a cantora chegou na América Latina, com um primeiro show no México. No Brasil, Taylor se apresenta nos dias 18 e 19 de novembro no Estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e nos dias 24, 25 e 26 de novembro no Allianz Parque, em São Paulo.

Com uma grande base de fãs, a antecipação para o evento toma conta das redes sociais. Além de vídeos da apresentação, os seus seguidores compartilham imagens mostrando o conteúdo das caixas VIPs disponibilizadas pela cantora.