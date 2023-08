Luísa Sonza confirma parceria com Demi Lovato em seu novo álbum

29/08/2023 | 17:11



Está confirmado! Demi Lovato fez uma participação especial no novo álbum de Luísa Sonza, Escândalo Íntimo. A notícia foi feita pela própria cantora, após diversos rumores que estavam rolando desde que a norte-americana começou a segui-la nas redes sociais.

Assim, o novo projeto da musa chegará às plataformas digitais nesta terça-feira, dia 29, e já está dando o que falar após a veiculação do primeiro clipe, Campo de Morango. O nome de Demi Lovato apareceu em uma faixa intitulada Penhasco 2, após ser divulgada a tracklist do novo disco.

Além disso, a brasileira publicou no Twitter um trecho da música e deixou os fãs alvoroçados com a notícia.

Eu esperei tanto por esse momento, disse uma fã.

Podem falar o que quiser, mas marketing ela sabe fazer, viu?, comentou outra.

Vai emocionar demais, suspirou um terceiro.

Vale lembrar, ainda, que as duas estão com a participação confirmada para o festival de música The Town para o próximo final de semana, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Demi se apresenta no próximo sábado, dia 2, e Luísa no próximo domingo, dia 3. Será que as duas vão cantar juntas?

Escândalo Íntimo será divulgado hoje nas plataformas digitais às 21h. Composto por 26 músicas e quatro blocos, ele já está na boca dos fãs e seguidores da cantora após os clipes conceituais Campo de Morango e Principalmente Me Sinto Arrasada.