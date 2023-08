Irandhir Santos está cotado para um importante papel no remake de Renascer

29/08/2023 | 17:11



Como você acompanhou, Irandhir Santos fez bastante sucesso na novela Pantanal quando interpretou o personagem de José Lucas na trama e parece que ele vai ganhar novamente espaço em mais um remake.

Pois é, segundo informações do O Globo, Irandhir Santos é mais um nome fechado para o remake de Renascer e o ator vai estar presente no papel de Tião Galinha, que anteriormente foi interpretado pelo brilhante Osmar Prado.

Ainda de acordo com o jornal, se ele acertar a participação, o artista emendará os trabalhos de Guerreiros do Sol, do Globoplay, com as gravações da novela das nove. Caso você não saiba, Marcos Palmeira - que era pai de Irandhir em Pantanal, também vai estar presente no remake de Renascer como José Inocêncio.