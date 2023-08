Matheus Abreu, intérprete de Eduardo em Vai Na Fé, sofre acidente de moto

29/08/2023 | 17:10



Enquanto aproveitava um tempo de descanso depois do fim de Vai Na Fé, Matheus Abreu acabou sofrendo um acidente em sua cidade natal, Ouro Branco, em Minas Gerais. Segundo a colunista Anna Luiza Santiago, o ator estava andando tranquilamente pela rua quando um carro entrou na contramão e o derrubou no chão.

O acidente aconteceu na última segunda-feira, dia 28, e o intérprete de Eduardo na novela da TV Globo segue em observação no local. Para a felicidade de todos os fãs, Matheus está se sentindo bem, apesar de ter se assustado com o acidente. O famoso conversou com a colunista e confessou:

- Tirando o susto, estou bem.

Vale pontuar que, além de atuar, Matheus Abreu é super engajado em competições de motocross e rali. Nas redes sociais, ele sempre compartilha diversos momentos durante sua aventuras e não esconde que é muito bom no que faz.