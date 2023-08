Com atuação online, projeto Celeiro Vó Tunica faz happy hour beneficente

Da Redação

Do 33Giga



29/08/2023 | 16:55



Instituição sem fins lucrativos, Celeiro Vó Tunica faz no dia 31/8, das 19h às 22h, happy hour beneficente no Espaço Escandinavo, no Alto da Boa Vista, São Paulo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Além de apoiar os custos de manutenção, a arrecadação do Celeiro Vó Tunica tem como objetivo expandir as casas de acolhimento, que funcionam no formato de República Jovem. A meta é ter 10 espaços e acolher 60 jovens. Com valor de R$ 230, o ingresso também vai ter a verba revertida para o projeto – para adquirir, entre aqui.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

Com sede em São Paulo, a OSC (Organização da Sociedade Civil) mantém três casas no formato de República Jovem e trabalha para direcionar a busca por capacitação profissional, seja em curso universitário ou técnico.

“Precisamos garantir que, ao completar o projeto, elas consigam ter autoestima, independência e autonomia para viver uma vida digna e sustentável fora daqui. E para isso contamos com nossos parceiros”, diz a fundadora Djane Sant’Anna.

O projeto Celeiro Vó Tunica chama de semeadores aqueles que contribuem financeiramente. São eles BMG Seguros, ABBC, Guy Carpenter, WIZ, Instituto Levy e Salomão, Rede LojaCorr, Egaion, CRT4 e Vittagraph – os quais apoiam o acesso a cursos de inglês, informática e vagas em empresas.

Atualmente, 15 voluntários ainda ajudam com tratamento dentário, sessões de psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico, mentorias de trabalho, sessões de fonoaudiologia, entre outros.