Por unanimidade, comissão de ética arquiva pedido de Carla contra Luiz Fernando

Artur Rodrigues



29/08/2023 | 16:25



Por unanimidade, o comitê de ética da Alesp (Assembleia Legislativa de Sâo Paulo) arquivou a representação da deputada Carla Morando (PSDB) contra o colega Luiz Fernando (PT).

Carla acusava Luiz Fernando de machismo pela entrevista dada pelo petista ao Diário, na qual ele fala que a única grande obra do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), foi eleger e reeleger Carla, sua mulher. Ela afirma que a declaração foi machista e sexista e que cabe cassação do parlamentar. No entanto, os seis membros do comitê presentes na reunião da tarde desta terça-feira (29) — Emídio Souza (PT), Ediane Maria (Psol), Eduardo Nóbrega (Podemos), Marta Costa (PSD), Alex Madureira (PL) e o presidente Barros Munhoz (PSDB) — não reconheceram misoginia nas palavras proferidas pelo petista.

"Em momento algum houve tentativa da minha parte de desmerecer a deputada Carla Morando, tampouco atingi-la como mulher. Escolhi militar em um partido que defende a luta pela igualdade. Sempre defendi a participação das mulheres na política, é uma luta política do meu mandato e do meu partido", disse Luiz Fernando.

Antes da votação, Carla tentou convencer os membros da comissão a admitir sua representação, alegando ser "um crime a atitude feita pelo deputado". Ela ainda falou que sua atuação como parlamentar tem como prioridade a defesa as mulheres.

"Estou aqui para defender as mulheres. Lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Essa luta não é só minha. É minha e de todas as mulheres que estão na política e estão sofrendo dentro de seu ambiente de trabalho, não só no parlamento, mas em todos os âmbitos", declarou a parlamentar em seu discurso.

Para conduzir os processos, a tucana contratou a advogada Gabriela Manssur, que tem o projeto Justiça de Saia. Ex-promotora, Gabriela se candidatou a deputada federal pelo MDB no ano passado e não conseguiu se eleger.