Braskem forma 48 mulheres em curso de empreendedorismo

Renan Soares

Do Diário do Grande ABC



29/08/2023 | 16:45



Criado para capacitar mulheres que sonham em empreender, gerar renda e emprego, o programa Empreendedoras Braskem formou, com entrega de certificado nesta terça-feira (29), 48 alunas de Santo André, Mauá e Capital. Em sua 4ª edição, a iniciativa contribui com a economia regional por meio da parceria com a Empreende Aí, escola de negócios para periferia que desenvolve a mentalidade e o comportamento empreendedor por meio da metodologia do curso Despertando o Empreendedor.

Nessa edição, as 48 empreendedoras participantes aprenderam sobre autoconhecimento, ideação, modelagem, testagem e gestão de negócios. Houve ainda uma premiação para três projetos, por meio de avaliação de pitch, com o intuito de apoiar as participantes a impulsionar seus negócios. O primeiro lugar ficou com Silvia Barbosa Machado, 42 anos, que atua há seis em um negócio local de brigadeiros, no Jardim Oratório, em Mauá, que recebeu R$ 3.000 e já planeja fortalecer seu empreendimento.

“Comecei por acaso, fui fazendo as caixinhas (com quatro unidades de brigadeiro) e vendendo, indo para a rua. Aqui no programa eu deslanchei, abri minha cabeça. Hoje eu vendo diversos tipos de brigadeiro gourmet, e com esse dinheiro vou investir na minha empresa, comprando uma panela mexedora e utensílios, além de contratar uma nova equipe para trabalhar no e-commerce, para divulgar e expandir cada vez mais”, diz Silvia, que já possui dois funcionários trabalhando em sua loja, a Sil Docesgourmet.

Sylvia Tabarin, gerente de relações institucionais da Braskem, esteve presente na entrega de certificados e afirmou que o curso, além de formar, busca auxiliar na entrada no mercado de trabalho. “Fazemos com que elas se regularizem para prestarem serviço não só para a Braskem, mas para diversas outras empresas. O empreendedorismo é isto, se expandir não só na área em que moram”, disse Tabarin. A agenda contou também com a presença da presidente do Núcleo de Inovação Social e do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, Ana Cláudia de Fabris.