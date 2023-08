Diadema realiza formatura de 49 novos Guardas Municipais

Da Redação



29/08/2023 | 16:05



A Prefeitura de Diadema realizou na tarde desta segunda-feira (28) a formatura do 9º Curso de Formação de GCMs (Guardas Civis Municipais) da cidade, que se iniciou em março deste ano. O evento ocorreu no Clube Okinawa do Brasil, localizado na região central do município. Na ocasião foram incorporados à Guarda mais 49 GCMs, sendo 20 mulheres e 29 homens. Com a chegada dos novos agentes de segurança a corporação passa a contar com um total de 319 GCMs.

A cerimônia contou com a participação do prefeito de Diadema, José de Filippi Jr., da vice-prefeita, Patty Ferreira, do secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, do comandante da GCM, Edmilson Mendes Guimarães, do delegado seccional da Polícia Civil em Diadema, Marcelo Dias, do delegado do 1º Distrito Policial de Diadema, Ricardo Guilherme, dos comandantes e subcomandantes das Guardas Municipais das cidades de Paulínia, Mauá e Santo André, além de secretários municipais e vereadores de Diadema e familiares dos formandos.

O prefeito José de Filippi destacou que foi a partir do seu segundo mandato, em 2001, que a GCM ganhou sede, equipamentos, tecnologia e formação técnica para os guardas. “Nessa época Diadema era considerada a cidade mais violenta do Brasil. Mudamos essa realidade oferecendo condições adequadas de trabalho para a GCM e criando políticas efetivas de prevenção e combate à violência como a ‘Lei Seca’ (que obrigava o fechamento de bares sem licenças de funcionamento noturno às 22h diariamente)”, afirmou.

Já o secretário de Segurança Cidadã de Diadema, Benedito Mariano, ressaltou a valorização na carreira de GCM. “Este ano aprovamos legislação na Câmara Municipal criando a progressividade na carreira da GCM. Desde 2010 isso não acontecia. Agora automaticamente, a cada quatro anos, haverá progressão (de 3ª Classe - inicial, passando por 2ª e 1ª Classes, e depois Subinspetor e Inspetor)”, explicou.

Benedito também destacou as ações de segurança integradas com as Polícias Civil e Militar e as políticas de prevenção contra a violência desenvolvidas desde 2021 pela secretaria, como o Patrulha Maria da Penha (prevenção de violência contra a mulher), Programa Bairro Seguro (rondas da GCM nos bairros e policiamento comunitário) e a Operação Ponto Seguro (de prevenção a furtos em pontos de ônibus). “Nesses dois anos e meio também investimos em tecnologia, com funcionamento de 340 câmeras da nova Central Integrada de Videomonitoramento", relatou.

"A Prefeitura vai adquirir em breve seis viaturas para uso do Observatório de Segurança Municipal, que atua em ações preventivas contra a violência nas 60 escolas municipais”, completou o secretário.