Adele e Djavan: como músicas ajudam no aprendizado de idiomas

Da Redação

Do 33Giga



29/08/2023



A Preply, plataforma online de idiomas, realizou levantamento com mais de mil brasileiros para analisar a influência de cantores, canções e gêneros musicais no aprendizado de um novo idioma. A pesquisa da edtech revela que 57% dos entrevistados ouvem músicas em um idioma estrangeiro para ajudar a aprender essa língua.

Cerca de 50% diz que essa ferramenta promove uma imersão cultural ao explorar gêneros e artistas de diferentes países, ampliando o conhecimento linguístico de quem está aprendendo.

Outros 43% dizem que um cantor ou uma cantora já despertaram o interesse em estudar uma língua estrangeira

37% afirmam que começaram a escutar “certos artistas e músicas”, pois estavam estudando ou começando a aprender um idioma.

Ainda de acordo com o estudo, mais de 46% dos entrevistados escutam músicas diariamente para aprender uma nova língua, sendo que 31% ouvem canções apenas algumas vezes durante a semana com esse objetivo.

No entanto, quando perguntados se acompanham as letras para entender um novo idioma, 46% disseram acompanhar “às vezes” contra 38% que dizem que “sempre acompanham”.

Qual o gênero mais ouvido no Brasil para aprender um novo dialeto?

Segundo a pesquisa, o ritmo preferido é o pop (64%), seguido das baladas românticas (54%), do rock (37%), da música clássica (29%), do reggae (23%), do hip-hop/rap (22%) e do jazz (20%). Ainda na lista daqueles que mais influenciam no aprendizado de novas línguas aparecem o K-Pop (14%) e o J-Pop (11%).

Adele é a maior influencia

No levantamento da Preply, os brasileiros apontam a cantora britânica Adele em primeiro lugar (51%) na lista de influencias a aprender a língua inglesa, sendo que o segundo lugar ficou com Beyoncé (43%), seguida de Bruno Mars (37%), Coldplay (35%), Elton John (35%), Michael Jackson (32%), Madonna (30%) e Rihanna (29%).

Ainda de acordo com os entrevistados, a britânica Adele é a artista musical que eles mais conseguem entender o inglês (55%), seguido de Beyoncé (33%), Elton John (28%), Bruno Mars (27%) e Coldplay (24%), sendo que três são deles britânicos e apenas dois norte-americanos.

Apesar do rap e do rock serem apontados entre os gêneros musicais que mais motivam os brasileiros na hora de aprender o idioma, artistas desses estilos foram mal avaliados pelos entrevistados quando perguntados sobre a pronúncia de cantores e rappers e são os piores para o aprendizado.

Em primeiro lugar ficou o rapper norte-americano Eminem (23%), seguido da banda de rock/metal Metallica (17%) e em terceiro lugar ficou o rapper norte-americano Chris Brown (16%).

“As músicas melhoram a pronúncia e ouvi-las em outros idiomas é uma poderosa chave para aprimorar a fluência, conforme nossa pesquisa. Entre os benefícios estão maior familiaridade com a língua, aperfeiçoamento da compreensão auditiva, reforço na memorização de palavras e frases, expansão do vocabulário e até mesmo estímulo à criatividade e à expressão verbal. A música é, sem dúvidas, uma aliada valiosa”, afirma Mustafa Ali Sivisoglu, gerente de sucesso de alunos da Preply.

Caetano e Djavan são mais recomendados para português

A pesquisa ainda indagou os brasileiros sobre quais artistas nacionais eles recomendam para aprender a língua portuguesa. Os músicos Caetano Veloso (37%), Djavan (32%) e a cantora Adriana Calcanhoto (29%) aparecem no pódio dos cantores mais recomendados para aprender o português, seguidos de Chico Buarque (28%) e Elis Regina (28%) no top 5.

“Apesar do inglês ser o idioma mais procurado pelos nossos alunos em todo o mundo, o português alcança uma posição de destaque, sendo a sexta língua mais buscada no Preply, com um crescimento estimado em 60% ano a ano. Pensando nisso, questionamos quais os artistas brasileiros estão na moda e ajudam os ‘gringos’ a aprenderem esse idioma”, completa Mustafa Ali Sivisoglu.

10 artistas para brasileiros aprenderem inglês:

Adele – 51% Beyoncé – 43% Bruno Mars – 37% Coldplay – 35% Elton John – 35% Michael Jackson – 32 Madonna – 30% Rihanna – 29% Ed Sheeran – 29% Lady Gaga – 27%

10 artistas brasileiros para aprender português:

Caetano Veloso – 37% Djavan – 32% Adriana Calcanhotto – 29% Chico Buarque – 28% Elis Regina – 28% Cássia Eller – 26% Marília Mendonça – 24% Gilberto Gil – 23% Seu Jorge – 23% Lulu Santos – 22%

*A pesquisa entrevistou em julho mais de 1000 pessoas das cinco regiões do Brasil e listou os artistas rankeados no Top 100 da Billboard e no ranking dos músicos atemporais mais ouvidos do mundo da Billboard, que são nativos e falantes de inglês, para descobrir os mais influentes para aprendizado do idioma. Além disso, o estudo reuniu 55 artistas brasileiros mais ouvidos no Spotify para saber quais deles as pessoas mais indicam para aprender a língua portuguesa.