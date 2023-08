iCasei: site e e-book gratuito dão dicas de como organizar um casamento

Da Redação

Do 33Giga



29/08/2023 | 14:55



Organizar os detalhes do casamento é um momento emocionante na vida dos casais, mas também é uma etapa que demanda muito trabalho e planejamento aos noivos.

O iCasei, pioneiro no segmento de site e lista de casamento no Brasil e América Latina, afirma que definir os convidados para o grande dia é a fase mais complexa dos preparativos, uma vez que envolve divisão das mesas, envio de convites com antecedência para quem mora longe e o alinhamento com a expectativa dos pais, que têm seus próprios convidados.

Fernanda Cruz, editora-chefe de conteúdo do iCasei, explica que este pode ser o momento mais estressante para o casal, por isso, toda cerimônia precisa ser bem planejada desde o início para que esta etapa seja mais simples de resolver.

“Antes de mais nada, o casal precisa definir um orçamento e a data do casamento, pois, dependendo do local, é necessário reservar com antecedência”, complementa.

Os casais ainda têm que definir as prioridades do evento, como fornecedores favoritos, cardápios, mês da cerimônia, decoração, entre outros itens. Ter uma assessoria cerimonial desde os primeiros passos ajudará os noivos a economizarem, já que estes intermediam os contratos com as empresas e possuem negociações diferenciadas.

Fernanda aponta que após a escolha da data do casamento e da definição de budget, o resto do planejamento deve ser dividido em quatro etapas principais:

1 – Local: o casal precisa escolher se a cerimônia será na igreja, em outra cidade, país ou no mesmo local da festa.

2 – Formato: entre os tipos tem o mini wedding, destination wedding e elopement wedding; e o estilo da celebração, que pode ser romântica, boho, minimalista, clássica, entre outras.

3 – Pesquisa de fornecedores: é importante alinhar expectativa e realidade. Um exemplo é o casamento durante o dia, que requer fornecedores que se encaixam nesse estilo e formato de celebração.

4 – Lista de convidados: a etapa mais estressante para os noivos, porém, importantíssima para definição de cardápio, quantidade de mesas, circulação de espaço, lembrancinhas e número de convites que serão produzidos.

“Ter um orçamento realista e cortar custos em áreas menos impactantes no resultado permitem investimentos nos detalhes que realmente importam para o casal. Isso faz toda a diferença na organização”, explica Fernanda.

Para ela, a falta de planejamento financeiro pode levar a gastos excessivos e desnecessários, resultando em estresse e, possivelmente, dívidas logo no início da vida a dois.

Custos

Os custos com o casamento variam de casal para casal. Não há uma estimativa de quanto os noivos podem ser flexíveis quanto à organização, mas é natural que os casais queiram celebrar este momento da melhor forma.

Para oferecer um suporte completo para os noivos, o iCasei disponibiliza materiais gratuitos para ajudar na jornada até o altar, como e-books 12 passos ao altar e Melhores Meses para Casar; checklist 12 meses; planejador de gastos; planners (mensal e semanal) e calendário.

Por meio do painel de edição da plataforma e lista do iCasei, os noivos podem escolher ainda entre os mais de 200 layouts personalizáveis para criar o site e atualizar a página com os detalhes da cerimônia, além de serviços como gravata e convite digital.

“Aqui no iCasei também temos o RSVP, que é nosso serviço de confirmação de presença, que ajuda na hora de conferir a lista de convidados e evitar gastos extras. Além disso, disponibilizamos os modelos de Save The Date, que os noivos podem utilizar para enviar antes dos convites oficiais”, finaliza a editora de conteúdo.